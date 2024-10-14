Деталі

Міхай "iM" Іван виграв нагороду "Найцінніший гравець" від профільного сайту HLTV на IEM Rio. Це перша в його кар'єрі подібна відзнака після того, як він був дуже близький до неї на BLAST.tv Paris Major і IEM Cologne 2024, пише HLTV.

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Гравець Natus Vincere зіткнувся з конкуренцією з боку трьох своїх товаришів по команді NAVI. Крім нього на приз претендували Валерій "b1t" Ваховський, Ігор "w0nderful" Жданов та Юстінас "jL" Лекавічюс.

Хоча iM мав найнижчий рейтинг серед чотирьох гравців (1.15) і трохи програвав на картах, попри це цього разу був найрезультативнішим гравцем Natus Vincere за кількістю перемог на картах і за кількістю перемог у раундах.

Міхай Іван не тільки вперше в історії став MVP (Most Valuable Player) але здобув цей титул уперше в історії своєї рідної країни, Румунії.

Поряд із ним ще одну аналогічну нагороду отримав Юстінас "jL" Лекавічюс від організатора турніру, ESL. Його середній рейтинг за весь турнір склав 1.17, а у фіналі – 1.14. У цьому випадку під час визначення переможця враховували статистику гравця, голоси фанатів на Twitch-трансляції та голоси коментаторів.

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