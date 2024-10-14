Для української команди це був сьомий фінал у 2024 році та шостий поспіль. Раніше вони також виграли PGL Major Copenhagen 2024, Esports World Cup 2024 та ESL Pro League Season 20.

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NAVI перемогли на IEM Rio 2024

Вирішальний матч IEM Rio 2024 відбувся 13 жовтня о 20:00 за Києвом та пройшов у форматі Во5.

За перемогу на цьому турнірі "народжені перемагати" отримали 100 тисяч доларів та путівку на IEM Katowice 2025.

Раніше NAVI впевнено перемогли команди Imperial та Liquid. Однак у фіналі вони програли FURIA з рахунком 2:0, яка показала потужний виступ на домашньому турнірі.

Серед інших перемог команди – PGL Major Copenhagen 2024, Esports World Cup 2024 та ESL Pro League Season 20.