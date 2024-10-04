На IEM Rio 2024 зберуться лише найкращі команди, які очолюють світовий рейтинг у Counter-Strike. Зокрема, очікується присутність чотирьох із п'ятірки найкращих команд світу – Natus Vincere, G2, Vitality та MOUZ, пише HLTV.

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Команди

Загалом у турнірі візьмуть участь 16 команд. Вони будуть поділені на дві групи по вісім і гратимуть за системою "кращий з трьох", за винятком стартових матчів, які відбудуться за системою "кращий з одного".

Шість найкращих кваліфікуються до плей-офф на Farmasi Arena, де чвертьфінал із двох команд, визначених під номерами 2 і 3, розпочне боротьбу перед півфіналом. Там на них чекатимуть кращі команди з групового етапу.

Група A:

Natus Vincere

MOUZ

FaZe

Liquid

Complexity

paiN

FURIA

Imperial

Група B:

G2

Vitality

Eternal Fire

Virtus.pro

The MongolZ

HEROIC

Astralis

9z

Розклад

Початок турніру – 7 жовтня .

. Перші матчі за принципом "кращий з кращих" будуть зіграні в день відкриття.

Після цього відбудуться по два матчі верхньої та нижньої сітки.

Груповий етап триватиме до середи, 9 жовтня.

Плей-офф продовжиться у п'ятницю, 11 жовтня.

Дата завершення турніру – 13 жовтня.

Очікується, що Natus Vincere зіграє 7 жовтня з бразильською командою Imperial. Українці перебувають зараз на першій сходинці рейтингу HLTV, тоді як бразильці – двадцяті. Подальші ігри команди залежать від того, чи переможе вона і якими будуть переможці інших матчів.

Шанси на перемогу

Під кінець року "народжені перемагати" набрали феноменальну форму, діставшись до 5 поспіль фіналів великих турнірів, тож і перед IEM Rio їх охоче ставлять у фаворити.

Favbet оцінює шанси NAVI на тріумф в цьому змаганні у 3.20.

Водночас не слід забувати, що у спину українській організації дихає не менш серйозний колектив – Team Vitality. Коефіцієнт на їхню перемогу на IEM Rio 2024 складає 3.60.

Хто грає в команді Natus Vincere

Команда NAVI має такий склад:

Валерій Ваховський (b1t). Україна.

Ігор Жданов (w0nderful). Україна.

Юстинас Лекавічус (jL). Литва.

Алексі Віролайнен (Aleksib). Фінляндія.

Міхай Іван (iM). Румунія.

Тренер – Андрій Городенський (B1ad3). Україна.

Призи

Загальний призовий фонд складає 250 000 доларів.

З них 100 000 доларів забирає переможець.

Друге місце – 42 000 доларів.

Команда, що опиниться на третьому місці забере 20 000 доларів.

А четверте місце отримає 10 000.

Варто зазначити, що IEM Rio – це лише одна з численних зупинок у сезоні Intel Grand Slam, що зараз триває. MOUZ уже мають дві перемоги, так само, як і FaZe. Поряд із ними G2, Vitality та Natus Vincere мають по одній перемозі.