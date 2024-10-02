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"Я вирішив завершити свою кар'єру гравця. Я дуже радий, що грав у цю гру з 2014 року. Це був чудовий час, який подарував мені багато чудових людей. Але життя таке швидке, що не можна зациклюватися на чомусь одному й потрібно бути готовим зробити наступний крок", – написав Черниченко 1 жовтня на своїй сторінці в соцмережі X.

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Кілька днів тому Ganginho виступив на українському турнірі ROG AUTUMN CUP 2024 з Counter-Strike 2, граючи за TEAM NEXT LEVEL (TNL). За свою не дуже довгу кар'єру 23 гравець встиг побувати у Sangal Esports, а також у Betera Esports, Question Mark, Iron Branch і The Incas, у яких грав Counter-Strike: Global Offensive.

Як зазначає кіберспортивний портал Liquipedia загальна сума виграшів Ganginho склала 20 796 доларів.

Черниченко не зазначив, чим тепер планує займатися, як і не розкрив конкретних причин свого рішення.

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