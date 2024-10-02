Детали

"Я решил завершить свою карьеру игрока. Я очень рад, что играл в эту игру с 2014 года. Это было замечательное время, которое подарило мне много замечательных людей. Но жизнь такая быстрая, что нельзя зацикливаться на чем-то одном и нужно быть готовым сделать следующий шаг", – написал Черниченко 1 октября на своей странице в соцсети X.

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Несколько дней назад Ganginho выступил на украинском турнире ROG AUTUMN CUP 2024 по Counter-Strike 2, играя за TEAM NEXT LEVEL (TNL). За свою не очень долгую карьеру 23 игрок успел побывать в Sangal Esports, а также в Betera Esports, Question Mark, Iron Branch и The Incas, в которых играл Counter-Strike: Global Offensive.

Как отмечает киберспортивный портал Liquipedia общая сумма выигрышей Ganginho составила 20 796 долларов.

Черниченко не отметил, чем теперь планирует заниматься, как и не раскрыл конкретных причин своего решения.

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