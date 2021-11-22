Натяк на Ку-клукс-клан: розробники World of Warcraft пообіцяли змінити скандальні обладунки

Розробники World of Warcraft пообіцяли змінити новий сет обладунків на чорнокнижника. Річ у тім, що деякі геймери знайшли в цьому комплекті натяк на Ку-клукс-клан.

Напевно, всі геймери знають, що компанія Blizzard опинилася в центрі масштабного та серйозного скандалу. На тлі цього її керівництво почало звільняти фігурантів цієї справи, а також активно "чистити" свої відеоігри від небажаного контенту.

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У схожу ситуацію її представники потрапили й зараз, щоправда, цього разу все досить нестандартно. Річ у тім, що розробники World of Warcraft будуть змінювати контент, який ще навіть офіційно не з'явився у цій дуже популярній відеогрі.

Варто розпочати з того, що вже найближчим часом відбудеться реліз оновлення "Eternity's End" ("Кінець вічності") для World of Warcraft: Shadowlands. Відповідний анонс з'явився кілька тижнів тому, а одразу ж після цього датамайнери вирішили "покопатися" у файлах цього оновлення. Варто відзначити, що вони знайшли чимало цікавого, але найбільше геймерів зацікавив новий сет обладунків на чорнокнижника.

Річ у тім, що деякі шанувальники World of Warcraft знайшли в ньому натяк на Ку-клукс-клан. На думку фанатів, цей комплект схожий на вбрання, у яке одягаються представники цієї расистської організації. А особливо геймери відзначають ігровий шолом, який має чимало спільного з капюшонами Ку-клукс-клану. Чимало шанувальників World of Warcraft одразу ж почало скаржитися та вимагати пояснень від Blizzard.

Варто відзначити, що розробники дуже оперативно відреагували на цю критику. У своєму твітері вони написали, що просто не встигли повністю перевірити комплект на чорнокнижника. Також представники Blizzard пообіцяли, що вже найближчим часом виправлять цей дивний недолік.

Скандальний сет на чорнокнижника / Фото з порталу Wowhead