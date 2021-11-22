Наверное, все геймеры знают, что компания Blizzard оказалась в центре масштабного и серьезного скандала. На фоне этого ее руководство начало увольнять фигурантов этого дела, а также активно "чистить" свои видеоигры от нежелательного контента.

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В похожую ситуацию ее представители попали и сейчас, правда, на этот раз все достаточно нестандартно. Дело в том, что разработчики World of Warcraft будут изменять контент, который еще даже официально не появился в этой очень популярной видеоигре.

Стоит начать с того, что уже в ближайшее время состоится релиз обновления "Eternity's End" ("Конец вечности") для World of Warcraft: Shadowlands. Соответствующий анонс появился несколько недель назад, а сразу после этого датамайнеры решили "покопаться" в файлах этого обновления. Стоит отметить, что они нашли немало интересного, но больше всего геймеров заинтересовал новый сет доспехов на чернокнижника.

Дело в том, что некоторые поклонники World of Warcraft нашли в нем намек на Ку-клукс-клан. По мнению фанатов, этот комплект похож на наряды, в которые одеваются представители этой расистской организации. А особенно геймеры отмечают игровой шлем, который имеет немало общего с капюшонами Ку-клукс-клана. Многие поклонники World of Warcraft сразу же начали жаловаться и требовать объяснений от Blizzard.

Стоит отметить, что разработчики очень оперативно отреагировали на эту критику. В своем твиттере они написали, что просто не успели полностью проверить комплект на чернокнижника. Также представители Blizzard пообещали, что уже в ближайшее время исправят этот странный недостаток.

Скандальный сет на чернокнижника / Фото с портала Wowhead