Скины для оружия в CS:GO это не только огромная часть заработка Valve, но и своего рода искусство. Именно поэтому огромное количество художников и простых геймеров с удовольствием приняли участие в конкурсе, призванном отобрать лучшие фанатские работы, которые затем добавят в популярную игру.

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Тема конкурса, начавшегося еще в июле этого года, звучала как "Сновидения и кошмары", поэтому участники позаботились о том, чтобы их творения не только выглядели стильно, но и наводили ужас на оппонентов, которые увидят их в игре.

Команда разработчиков CS:GO в течение целого месяца (работы принимали до 21 октября) рассматривала более 15 000 заявок от художников со всех уголков мира. Выбрать победителей оказалось настолько сложно, что было принято решение увеличить количество призовых мест.

Следовательно, по 100 тысяч долларов за свои старания получили авторы не 10, как это должно было быть сначала, а сразу 17 скинов оружия. Таким образом, победители разделили призовой фонд в 1,7 миллиона долларов.

Скины, которые попадут в игру уже в скором времени / изображения из мастерской Steam

Работы-триумфаторы были подготовлены 24 разными энтузиастами, из которых 14 впервые работали с объектами мастерской Steam. Работники Valve совместно с победителями уже вовсю работают над подготовкой предметов к появлению в игре.