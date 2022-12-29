Naughty Dog готує нову гру, яка більше нагадуватиме телевізійне шоу
Джерело:The New Yorker
Компанія-розробник Naughty Dog, відома передовсім за створенням популярної гри The Last of Us, готує дещо нове для своїх шанувальників. Нова гра не буде схожою на жодну з попередніх.
У своєму інтерв'ю співпрезидент Naughty Dog Ніл Дракман розповів, що наступна гра від студії буде "структурована більше як телешоу". Вона не буде схожою на жодну попередню гру.
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Гра в стилі телешоу
У минулому Дракмен сам писав історії про ігри. У наступній грі він уже почав збирати команду сценаристів, щоб допомогти створити історію.
Він не надав жодних додаткових подробиць, зокрема чи складається зібрана команда з минулих сценаристів телебачення чи групи авторів традиційних ігор.
Наступна нова гра Naughty Dog ще не оголошена. Попри це, є припущення, що це буде The Last of Us 3. Незалежно від того, якою буде гра в підсумку, вона може розраховувати на теплий прийом від фанатів.
Серіал за мотивами The Last of Us
Наразі The Last of Us готується до виходу адаптації серіалу на HBO Max. У шоу буде показано Джоела та Еллі в пост-апокаліптичних Сполучених Штатами.
Хоча шоу буде значною мірою покладатися на вихідний матеріал, Дракман сказав, що в ньому буду вносені деякі зміни.
Одна з цих змін полягає в тому, що у Джоеля є більше хвороб, ніж у грі, як-от поганий слух. Інша – дозволяє глядачеві дізнатися більше про стосунки між Біллом і Френком.