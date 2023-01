В своем интервью сопрезидент Naughty Dog Нил Дракман рассказал, что следующая игра от студии будет "структурирована больше как телешоу". Она не будет похожа ни на одну предыдущую игру.

Читайте также PIN-UP FOUNDATION передал Николаевщине 40 тонн гуманитарной помощи

Игра в стиле телешоу

В прошлом Дракмэн сам писал истории об играх. В следующей игре он уже начал собирать команду сценаристов, чтобы помочь создать историю.

Он не предоставил никаких дополнительных подробностей, в частности состоит ли собранная команда из прошлых сценаристов телевидения или группы авторов традиционных игр.

Следующая новая игра Naughty Dog еще не объявлена. Несмотря на это, есть предположение, что это будет The Last of Us 3. Независимо от того, какой будет игра в итоге, она может рассчитывать на теплый прием от фанатов.

Сериал по мотивам The Last of Us

The Last of Us готовится к выходу адаптации сериала на HBO Max. В шоу будут показаны Джоэла и Элли в пост-апокалиптических Соединенных Штатов.

Хотя шоу будет в значительной степени полагаться на исходный материал, Дракман сказал, что в нем будут внесены некоторые изменения.

Одно из этих изменений заключается в том, что у Джоэля есть больше болезней, чем в игре, таких как плохой слух. Другая – позволяет зрителю узнать больше об отношениях между Биллом и Фрэнком.