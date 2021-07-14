Відео та настільні ігри, історичні романи та кіно – це лише декілька варіантів, які дозволять зробити процес вивчення історії інтерактивнішим та значно цікавішим, ніж читання чергового параграфу у пожовтілому під дією часу підручнику.

Читайте також Computer geek: ознаки того, що ви – справжній геймер

Звісно, ми жодним чином не заперечуємо необхідність та важливість традиційної освіти, лише пропонуємо додати трішки фарб у навчальний процес. Якщо з історичною літературою та кінематографом усе прозоро, то з ігровим форматом не все так однозначно. Сьогодні поговоримо про веселі та дієві ігрові способи "підтягнути" знання історії.

Ігрові способи вивчити історію / Фото Віталій Головін

Відеоігри

Як не намагайся, але неможливо чудово запам'ятати історію усіх століть, країн та народів. Навіть якщо у школі або університеті ви здавали історію на відмінно, то з часом пам'ять про ті чи інші події все ж таки потроху стирається. Освіжити її можливо завдяки сучасній ігровій індустрії, а саме – різноманітним іграм, автори яких дійсно із розмахом підійшли до відтворення історичних епох та подій у своїх проєктах. Згадаємо декілька з них.

Знання про ледь не всю історію людства, починаючи з четвертого тисячоліття до нашої ери, можливо "підтягнути" у серії покрокових стратегій Sid Meier's Civilization. Гравець, обравши одну з величних цивілізацій людства, починає свій шлях до сучасності. Звісно, через дії гравця "сценарій" розвитку історії може відрізнятись від справжнього. Проте достовірними лишаються біографії історичних постатей, епохи розвитку людства, видатні пам'ятки архітектури, політичні режими та уряди.

Sid Meier's Civilization VI / Фото PlayStation Store

Фанатам історії Сходу прийдеться до смаку Ghost of Tsushima – пригодницький бойовик розроблений ексклюзивно для консолі PlayStation. Події гри розгортаються на японському острові Цусіма у 1274 році під час першого вторгнення монгольських військ до Японії. Розробники сумлінно підійшли до реконструкції періоду Камакура. Місцями автори припустились певних неточностей, скажімо, меча катани, яким там вправно фехтує головний герой, в епоху Камакура ще не існувало, адже з'явились вони аж у XV столітті. А на новій консолі PS5 у Ghost of Tsushima доступний Boost Mode – режим зворотної сумісності, який збільшує частоту кадрів до 60 в секунду та зменшує час завантаження, що дозволить максимально комфортно занурюватись у світ середньовічної Японії.

Черговий ексклюзив PlayStation – серія ігор Uncharted, яка чудово підійде авантюрним дослідникам історії, адже головний герой франшизи Нейтан Дрейк – відеоігрове втілення Індіани Джонса. Він, разом із вірними поплічниками, подорожує світом у пошуках легендарних місць, скарбів та артефактів. А самі ігри, крім хоч і вигаданих, але від цього не менш захопливих, сюжетів, можуть похизуватись достовірними історичними фактами про культуру, релігію та міфологію різних народів світу. У такий спосіб, гравець на пару з Дрейком пройде слідами відомого мандрівника Марко Поло, відправиться на пошуки міфічних Шамбали, Ельдорадо та Ліберталії, а також блукатиме Аравійською пустелею та джунглями Індії.

Перенестись у найвідоміші епохи нашої історії можливо під час проходження ігрової франшизи Asssasin's Creed. Починаючи з першої частини розробники "телепортують" гравців у різні часові проміжки з ретельно відтвореними містами, побутом та атмосферою тогочасних подій. З кожною грою автори відкривають нову сторінку історії: від Стародавнього Єгипту та Греції, крізь епоху Хрестових походів до французької революції та Вікторіанської Англії. Додатковим бонусом у кожній грі серії є велика кількість матеріалів, спроможних розповісти про архітектуру, історичних діячів, відомі події, культуру та мистецтво. Це дійсно виняткова інтерактивна історична енциклопедія.

Assassin's Creed Odyssey / Фото PlayStation Store

Настільні ігри

Як і у випадку з відеоіграми, настільки ігри можуть дещо змінювати сюжет історії. У силу абстрактних ігрових умовностей вони можуть не повною мірою передати події минулого. Однак настільні ігри чудово допомагають запам'ятовувати важливі дати, події, історичні місця та постатей. З іншої боку, існують "настолки", автори яких ретельно підійшли до історично аспекту свого творіння, що дозволяє вловити атмосферу та тематику історичної події.

Наприклад, "Сім чудес", або ж "7 wonders" – це гра, у котрій ви берете під власний контроль одну з семи величних цивілізацій. Ігровий процес поділений на три епохи, які наочно демонструють розвиток держави крізь античність. Певна річ, вона не передає історичних подій, проте досить влучно демонструє взаємозв'язок між ресурсами, науковими відкриттями та загальним розвитком цивілізації.

"Сутінкова боротьба", вона ж "Twilight Struggle" відправить гравців у самісінький розпал Холодної війни між Сполученими Штатами та Радянським Союзом. Гра чудово зображує один з найнапруженіших історичних періодів новітньої історії, а атмосфера прекрасно передає крихкий баланс сил та небезпеку, яку в собі несе протистояння між ядерними державами. Геймплей складається з трьох сесій – раннього, середнього та пізнього проміжків війни. Гравцям з обох таборів доведеться брати участь у справжніх історичних подіях Холодної війни: від Кубинської ракетної кризи та створення НАТО до Празької весни та падіння Берлінської стіни.

"Twilight Struggle" / Фото unsplash

Наступний варіант чудово підійде для випускників середніх шкіл, що готуються до ЗНО з історії України, оскільки гра "Дата" наче створена саме для цього. Прості правила та дух змагань допоможуть запам'ятати ключові дати з вітчизняної історії. Учасникам необхідно у хронологічному порядку розкласти картки із видатними подіями з історії нашої країни, що було раніше, битва під Жовтими Водами чи Переяславська рада? Народження князя Святослава чи Ігоря? Хрещення Русі або ж заснування Львова?

Як бачимо, ігри дійсно можуть допомогти підтягнути історичні знання та перетворити для багатьох нудні дати, імена і події у захопливі емоції та враження, які, безумовно, запам'ятаються значно краще за сухі факти з підручника.