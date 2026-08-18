Жеребкування та шлях до фіналу

Першим опонентом NAVI у вирішальній стадії змагань стане південноамериканський колектив Legacy, пише офіційний сайт клубу Natus Vincere. Цей поєдинок запланували на 20 серпня о 14:00. Команди зійдуться у серії до двох перемог, де кожна помилка може стати фатальною для подальшої участі в турнірі.

Раніше "Народжені Перемагати" продемонстрували впевнену гру в групі D, де вони здолали 3DMAX з рахунком 13:9 на мапі Inferno. Наступним суперником стали MongolZ. Той матч видався набагато напруженішим: після впевненої перемоги на Inferno з результатом 13:5 українці поступилися на Ancient (9:13), але вибороли путівку до плей-оф на Mirage (13:8). Їхній майбутній суперник Legacy також мав непростий шлях, вибивши з турніру інший бразильський склад MIBR.

Складні випробування для B8 та сітка плей-оф

Інший представник України, команда B8, отримала в суперники одного з головних фаворитів турніру – росіян з команди Spirit. Гра розпочнеться 20 серпня о 16:55.

Обидва українські колективи опинилися в різних частинах сітки, що теоретично дає шанс на їхню зустріч лише у фіналі. Однак нижня частина сітки плей-оф виглядає надзвичайно складною через несподівані результати групової стадії.

Spirit, Vitality та Falcons потрапили до однієї частини сітки, а це означає, що лише один із цих трьох грандів зможе дійти до гранд-фіналу,

– прокоментував журналіст порталу HLTV.

Загальний призовий фонд Esports World Cup 2026 становить 2 мільйони доларів. Переможець змагань отримає 600 тисяч доларів та 1000 клубних очок, а за друге місце передбачена виплата в розмірі 340 тисяч доларів.

Фінальні матчі прийматиме Accor Arena в Парижі. Попри те, що NAVI вже перемагали Legacy в останній очній зустрічі, до цього вони двічі поступалися бразильцям, тому підготовка гравців має бути максимально серйозною.