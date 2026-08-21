Як пройшли останні матчі на турнірі

Аналітики вважали NAVI беззаперечним фаворитом у протистоянні з бразильською Legacy, проте реальність виявилася жорстокою. Український клуб завершив свій виступ після двох карт. Legacy продемонстрували неймовірну підготовку та з перших хвилин захопили ініціативу на обох картах.

Гра розпочалася на Inferno, виборі бразильського колективу. Legacy дуже швидко вирвались уперед, пішовши на перерву за рахунку 10 – 2 на свою користь. Попри спроби Ігоря "w0nderful" Жданова врятувати ситуацію – українець набрав 24 вбивства та продемонстрував високий рейтинг 1,61 – його команда не змогла наздогнати опонентів. Карта завершилася з рахунком 9 – 13 на користь Legacy, де найкращим став Сантіно "try" Рігал із рейтингом 1,50.

На карті Ancient ситуація стала ще гіршою для українського клубу. Бразильці відразу видали серію з шести виграних раундів поспіль, знову пішовши на зміну сторін із комфортним результатом 10 – 2.

У другій половині NAVI не змогли знайти свою гру і поступилися з розгромним рахунком 2 – 13. Справжнім героєм протистояння став Вінісіус "n1ssim" Перейра, який нещодавно повернувся до активного складу бразильців. Він показав фантастичну гру на Ancient з рейтингом 2,91 та 23 вбивствами, а загалом за серію зробив 36 фрагів, зазначає видання Dust2.

Team Spirit зупиняє B8

Інший представник України, організація B8, також не зміг пробитися до чвертьфіналу Esports World Cup 2026. Команда зустрілася з потужним суперником в особі Team Spirit і поступилася з рахунком 0 – 2. На обох локаціях українські кіберспортсмени чинили опір, але опонента не здолали. Обидві карти, Dust II та Mirage, завершилися з ідентичним результатом 9 – 13 на користь росіян.

Головним творцем перемоги Team Spirit став Данило "donk" Кришковець. Його індивідуальна гра на Dust II рятувала команду в критичні моменти. Гравець продемонстрував захмарний рейтинг 2,43, оформивши ейс в одинадцятому раунді та закривши карту чотирма вбивствами у двадцять другому раунді.

У складі B8 найкращу статистику продемонстрував Данило "s1zzi" Винник із рейтингом 0,99, а Дмитро "esenthial" Цвір фінішував із показником 0,98. Олексій "alex666" Ярмощук набрав рейтинг 0,92, Андрій "npl" Кухарський отримав рейтинг 0,87, а Артем "kensizor" Капран закінчив гру з рейтингом 0,76. Водночас donk завершив матч із загальним рейтингом 1,82 та статистикою 45 – 25 за вбивствами та смертями, повідомляє портал HLTV.

Фінансові підсумки та подальша сітка

Обидва українські колективи поділили 9 – 16 місця в підсумковій таблиці. За свій виступ у Парижі NAVI та B8 заробили по 35 тисяч доларів, проте не змогли отримати цінні клубні очки, які розігрують у рамках Esports World Cup 2026. Загальний призовий фонд турніру становить 2 мільйони доларів.

Тепер тріумфатори крокують далі. Бразильці з Legacy у чвертьфіналі зустрінуться з Team Falcons, а Team Spirit протистоятиме Team Vitality. Плей-оф престижних змагань триватиме в Парижі до 23 серпня, і запекла боротьба за головний трофей лише набирає обертів.