Natus Vincere офіційно запросили на PGL Wallachia Season 3
Наприкінці листопада організатор турніру PGL Wallachia переніс дати відбіркових матчів третього й четвертого сезонів через суперечності з іншими змаганнями. Третій сезон відбудеться з 8 по 16 березня 2025 року. Однак деякі команди вже отримали запрошення. Серед них – Natus Vincere. З ким же будуть змагатися українці?
Хто приїде
Варто зазначити, що розіслані запрошення стосуються закритих кваліфікацій, а не основного турніру. Ці відбори покажуть остаточний перелік з 16 команд, які виступатимуть у груповому етапі. Серед учасників – команди з Китаю, Південно-Східної Азії, Північної та Південної Америки, а також Західної та Східної Європи, повідомляє 24 Канал з посиланням на Cyberscore.
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Як пише джерело, закритий відбірковий турнір розпочнеться 12 січня в онлайн-форматі й триватиме до 15 січня. У кожному відборі візьмуть участь вісім команд, окрім Китаю та Північної Америки, де змагатимуться по чотири команди. Переможці кожного відбіркового етапу забезпечать собі місце в основній стадії турніру.
Східна Європа:
- Natus Vincere
- 1WIN Team
- L1GA TEAM
- Virtus.pro
Західна Європа:
- AVULUS
- OG
- MOUZ
- Nigma Galaxy
Північна Америка:
- Shopify Rebellion
- Apex Genesis
Південна Америка:
- M80
- Fusion
- Team Waska
- Hokori
Китай:
- Tidebound
- Yakult's Brothers
Південно-Східна Азія:
- BOOM Esports
- Talon Esports
- Team Kukuys
- The MongolZ
Новий сезон PGL Wallachia відбудеться з 8 по 16 березня 2025 року в Бухаресті, Румунія. Команди знову боротимуться за 1 мільйон доларів. Нагадаємо, попередній сезон виграла команда HEROIC. NAVI забрала 4 місце, отримавши за це 80 000 доларів.Обожнюєте кіберспорт та все, що з ним пов’язано? Тоді саме час підписатись на Favbet. На сайті зібрано усе важливе – прогнози на турніри улюблених команд та результати епічних поєдинків – топові кіберспортивні події чекають на вас!