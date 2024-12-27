Natus Vincere офіційно запросили на PGL Wallachia Season 3

Наприкінці листопада організатор турніру PGL Wallachia переніс дати відбіркових матчів третього й четвертого сезонів через суперечності з іншими змаганнями. Третій сезон відбудеться з 8 по 16 березня 2025 року. Однак деякі команди вже отримали запрошення. Серед них – Natus Vincere. З ким же будуть змагатися українці?

Хто приїде

Варто зазначити, що розіслані запрошення стосуються закритих кваліфікацій, а не основного турніру. Ці відбори покажуть остаточний перелік з 16 команд, які виступатимуть у груповому етапі. Серед учасників – команди з Китаю, Південно-Східної Азії, Північної та Південної Америки, а також Західної та Східної Європи, повідомляє 24 Канал з посиланням на Cyberscore.

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Як пише джерело, закритий відбірковий турнір розпочнеться 12 січня в онлайн-форматі й триватиме до 15 січня. У кожному відборі візьмуть участь вісім команд, окрім Китаю та Північної Америки, де змагатимуться по чотири команди. Переможці кожного відбіркового етапу забезпечать собі місце в основній стадії турніру.

Східна Європа:

Natus Vincere

1WIN Team

L1GA TEAM

Virtus.pro

Західна Європа:

AVULUS

OG

MOUZ

Nigma Galaxy

Північна Америка:

Shopify Rebellion

Apex Genesis

Південна Америка:

M80

Fusion

Team Waska

Hokori

Китай:

Tidebound

Yakult's Brothers

Південно-Східна Азія:

BOOM Esports

Talon Esports

Team Kukuys

The MongolZ

Новий сезон PGL Wallachia відбудеться з 8 по 16 березня 2025 року в Бухаресті, Румунія. Команди знову боротимуться за 1 мільйон доларів. Нагадаємо, попередній сезон виграла команда HEROIC. NAVI забрала 4 місце, отримавши за це 80 000 доларів.