Цього року ми отримали чимало епічних турнірів, деякі з яких навіть побили рекорди у кількості глядачів. Оскільки рік майже завершився і великих кіберспортивних подій у 2024-му більше не буде, прийшов час підсумувати найпопулярніші з них.