NAVI стали чемпіонами першого Мейджора в історії Counter-Strike 2
Українська організації Natus Vincere шокувала ігрову спільноту, сенсаційно вигравши перший чемпіонат світу з Counter-Strike 2 – PGL CS2 Major Copenhagen 2024.
Здолавши у півфіналі колектив G2 та ставши рекордсменами змагального Counter-Strike, "народжені перемагати" не зупинилися та, власне, стали найкращою командою на першому Мейджорі в історії Counter-Strike 2, повідомляє 24 Канал.
Важливо PIN-UP Foundation допоміг евакуювати до Німеччини 28 українців
31 березня пройшов гранд фінал PGL CS2 Major Copenhagen 2024 в якому зійшлися безперечні фаворити турніру – FaZe Clan та українська організація NAVI, які від початку змагання мали статус андердогів.
Першою мапою поєдинку у форматі bo3 (3 мапи до 2 перемог, – ред.) стала Ancient, яку обрали "фейзи", однак не змогли здобути на ній перемогу – 13:9 за NAVI.
Далі на команди чекав вибір українського колективу – Mirage, який зовсім не вдався "народженим перемагати", як результат розгром – 2:13.
На "солодке" залишилася Inferno, на якій неймовірно впевнена гра NAVI за сторону контртерористів принесла їм рахунок 9:3 в першій половині. Після виграного пістолетного раунду за терористів, Aleksib та компанія впевнено довели мапу до переможного рахунку – 13:3.
Статистика поєдинку / Фото з hltv
За перемогу український колектив отримає 500 тисяч доларів призових та суттєво підніметься у світовому рейтингу команд від hltv.
Звання MVP (найкращого гравця – ред.) турніру до речі дісталося гравцю чемпіонів – Юстінасу "jL" Лекавічусу.Цікаво, що на офіційній українській трансляції події від студії Maincast глядачі зібрали понад 5,6 мільйона гривень на потреби фонду AZOV ONE, а очільники NAVI пообіцяли подвоїти цю суму.