NAVI стали чемпіонами першого Мейджора в історії Counter-Strike 2

Українська організації Natus Vincere шокувала ігрову спільноту, сенсаційно вигравши перший чемпіонат світу з Counter-Strike 2 – PGL CS2 Major Copenhagen 2024.

Здолавши у півфіналі колектив G2 та ставши рекордсменами змагального Counter-Strike, "народжені перемагати" не зупинилися та, власне, стали найкращою командою на першому Мейджорі в історії Counter-Strike 2, повідомляє 24 Канал.

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31 березня пройшов гранд фінал PGL CS2 Major Copenhagen 2024 в якому зійшлися безперечні фаворити турніру – FaZe Clan та українська організація NAVI, які від початку змагання мали статус андердогів.

Першою мапою поєдинку у форматі bo3 (3 мапи до 2 перемог, – ред.) стала Ancient, яку обрали "фейзи", однак не змогли здобути на ній перемогу – 13:9 за NAVI.

Далі на команди чекав вибір українського колективу – Mirage, який зовсім не вдався "народженим перемагати", як результат розгром – 2:13.

На "солодке" залишилася Inferno, на якій неймовірно впевнена гра NAVI за сторону контртерористів принесла їм рахунок 9:3 в першій половині. Після виграного пістолетного раунду за терористів, Aleksib та компанія впевнено довели мапу до переможного рахунку – 13:3.

Статистика поєдинку / Фото з hltv

За перемогу український колектив отримає 500 тисяч доларів призових та суттєво підніметься у світовому рейтингу команд від hltv.

Звання MVP (найкращого гравця – ред.) турніру до речі дісталося гравцю чемпіонів – Юстінасу "jL" Лекавічусу.

, що на офіційній українській трансляції події від студіїглядачі зібралина потреби фонду AZOV ONE, а очільники NAVI пообіцяли подвоїти цю суму.