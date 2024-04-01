Одолев в полуфинале коллектив G2 и став рекордсменами соревновательного Counter-Strike, "рожденные побеждать" не остановились и, собственно, стали лучшей командой на первом Мейджоре в истории Counter-Strike 2, сообщает 24 Канал.

Важно PIN-UP Foundation помог эвакуировать в Германию 28 украинцев

31 марта прошел гранд финал PGL CS2 Major Copenhagen 2024 в котором сошлись бесспорные фавориты турнира – FaZe Clan и украинская организация NAVI, с начала соревнования имевшая статус андердогов.

Первой картой поединка в формате bo3 (3 карты до 2 побед, – ред.) стала Ancient, которую выбрали "фейзы", однако не смогли одержать на ней победу – 13:9 за NAVI.

Далее команды ждал выбор украинского коллектива – Mirage, который совсем не удался "рожденным побеждать", как результат разгром – 2:13.

На "сладкое" осталась Inferno, где невероятно уверенная игра NAVI за сторону контр-террористов принесла им счет 9:3 в первой половине, который, после выигранного пистолетного раунда за террористов, Aleksib и компания уверенно довели до победного счета – 13:3.

Статистика поединка / Фото с hltv

За победу украинский коллектив получит 500 тысяч долларов призовых и существенно поднимется в мировом рейтинге команд от hltv.

Звание MVP (лучшего игрока – ред.) турнира кстати досталось игроку чемпионов – Юстинасу "jL" Лекавичусу.

Интересно, что на официальной украинской трансляции события от студии Maincast зрители собрали более 5,6 миллиона гривен на нужды фонда AZOV ONE, а руководители NAVI пообещали удвоить эту сумму.