NAVI перемогли Xtreme Gaming і програли Team Spirit: що далі на Esports World Cup 2025

Українська кіберспортивна команда Natus Vincere продовжує гру на Esports World Cup 2025, а точніше на турнірі Riyadh Masters, який проходить у його рамках. Під час групового етапу NAVI здобули важливі перемоги, які забезпечили колективу шлях далі.

Шлях NAVI у групі A

На турнірі Esports World Cup 2025, що триває з 8 по 19 липня у Ріяді, команда NAVI потрапила до групи A разом із Team Spirit, Xtreme Gaming та Talon Esports. Загалом 16 команд змагаються за призовий фонд у розмірі 3 мільйони доларів, а переможець кожної групи напряму виходить у плейоф, пише 24 Канал.

Раніше NAVI зіграли перший матч на Riyadh Masters 2025: результати й головні моменти

Перший матч NAVI проти Talon Esports завершився нічиєю з рахунком 1:1. Це стало непоганим стартом, але для впевненого просування далі потрібні були перемоги.

У другому поєдинку українська команда зустрілася з китайською Xtreme Gaming і здобула перемогу з рахунком 2:0. У першій грі NAVI домінували завдяки агресивній грі на середній лінії та швидкому нарощуванню переваги, а в другій, більш напруженій, ключову роль зіграла злагоджена робота саппортів.

Однак вирішальний матч за перше місце в групі проти Team Spirit став справжнім випробуванням. Гра завершилася поразкою NAVI з рахунком 0:2, що відкинуло їх на друге місце у групі A. Team Spirit, у складі якої чотири російські гравці та один українець, піднялась на перше місце. Команда має 5 перемог та лише 1 поразку.

Таким чином, NAVI переходять до етапу Elimination Phase, де продовжать боротьбу за вихід у плей-оф.

Детальніше про Riyadh Masters 2025

Riyadh Masters 2025 поділений на три основні етапи, кожен з яких має свої особливості та виклики для команд:

Груповий етап (8-11 липня) : 16 команд розділені на чотири групи по чотири учасники в кожній. Усі матчі проводяться у форматі Bo2 (до двох ігор) за системою round-robin. Найкраща команда з кожної групи одразу потрапляє до плей-оф (Фаза 3), друга команда переходить до другого раунду Фази 2, а решта – до першого раунду Фази 2.

: 16 команд розділені на чотири групи по чотири учасники в кожній. Усі матчі проводяться у форматі Bo2 (до двох ігор) за системою round-robin. Найкраща команда з кожної групи одразу потрапляє до плей-оф (Фаза 3), друга команда переходить до другого раунду Фази 2, а решта – до першого раунду Фази 2. Етап вибування (12-13 липня) : На цьому етапі команди змагаються у форматі Gauntlet bracket. Треті та четверті місця груп грають між собою, а переможці зустрічаються з другими місцями. Лише чотири команди проходять до плей-оф.

: На цьому етапі команди змагаються у форматі Gauntlet bracket. Треті та четверті місця груп грають між собою, а переможці зустрічаються з другими місцями. Лише чотири команди проходять до плей-оф. Плей-оф (16-19 липня): Вісім команд змагаються у форматі single-elimination (на вибування) з матчем за третє місце. Усі поєдинки, крім гранд-фіналу, проводяться у форматі Bo3 (до трьох ігор), а фінал – у форматі Bo5 (до п’яти ігор).

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