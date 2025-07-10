Путь NAVI в группе A

На турнире Esports World Cup 2025, который проходит с 8 по 19 июля в Рияде, команда NAVI попала в группу A вместе с Team Spirit, Xtreme Gaming и Talon Esports. Всего 16 команд соревнуются за призовой фонд в размере 3 миллиона долларов, а победитель каждой группы напрямую выходит в плейоф, пишет 24 Канал.

Ранее NAVI сыграли первый матч на Riyadh Masters 2025: результаты и главные моменты

Первый матч NAVI против Talon Esports завершился ничьей со счетом 1:1. Это стало неплохим стартом, но для уверенного продвижения дальше нужны были победы.

Во втором поединке украинская команда встретилась с китайской Xtreme Gaming и одержала победу со счетом 2:0. В первой игре NAVI доминировали благодаря агрессивной игре на средней линии и быстрому наращиванию преимущества, а во второй, более напряженной, ключевую роль сыграла слаженная работа саппортов.

Однако решающий матч за первое место в группе против Team Spirit стал настоящим испытанием. Игра завершилась поражением NAVI со счетом 0:2, что отбросило их на второе место в группе A. Team Spirit, в составе которой четыре российских игрока и один украинец, поднялась на первое место. Команда имеет 5 побед и только 1 поражение.

Таким образом, NAVI переходят к этапу Elimination Phase, где продолжат борьбу за выход в плей-офф.

Подробнее о Riyadh Masters 2025

Riyadh Masters 2025 разделен на три основных этапа, каждый из которых имеет свои особенности и вызовы для команд:

Групповой этап (8-11 июля) : 16 команд разделены на четыре группы по четыре участника в каждой. Все матчи проводятся в формате Bo2 (до двух игр) по системе round-robin. Лучшая команда из каждой группы сразу попадает в плей-офф (Фаза 3), вторая команда переходит во второй раунд Фазы 2, а остальные – в первый раунд Фазы 2.

: 16 команд разделены на четыре группы по четыре участника в каждой. Все матчи проводятся в формате Bo2 (до двух игр) по системе round-robin. Лучшая команда из каждой группы сразу попадает в плей-офф (Фаза 3), вторая команда переходит во второй раунд Фазы 2, а остальные – в первый раунд Фазы 2. Этап выбывания (12-13 июля) : На этом этапе команды соревнуются в формате Gauntlet bracket. Третьи и четвертые места групп играют между собой, а победители встречаются со вторыми местами. Только четыре команды проходят в плей-офф.

: На этом этапе команды соревнуются в формате Gauntlet bracket. Третьи и четвертые места групп играют между собой, а победители встречаются со вторыми местами. Только четыре команды проходят в плей-офф. Плей-офф (16-19 июля): Восемь команд соревнуются в формате single-elimination (на выбывание) с матчем за третье место. Все поединки, кроме гранд-финала, проводятся в формате Bo3 (до трех игр), а финал – в формате Bo5 (до пяти игр).

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