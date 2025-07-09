Напряженный старт
Турнир проходит в столице Саудовской Аравии, Эр-Рияде. В группе A, где также играют Team Spirit и Xtreme Gaming, NAVI сначала столкнулись с Talon Esports. Игра состоялась 8 июля и завершилась со счетом 1:1 со счетом 1:1, что стало первым результатом для обеих команд, пишет 24 Канал.
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Всего участие в турнире принимают 16 команд. Они соревнуются за призовой фонд в размере 3 миллиона долларов. Формат группового этапа предусматривает, что каждая команда сыграет по две игры против своих соперников в группе. Победитель каждой группы напрямую попадает в плей-офф, тогда как другие команды будут бороться в дополнительной стадии на выбывание.
Группы распределены так:
- Группа A: Natus Vincere, Talon Esports, Team Spirit, Xtreme Gaming.
- Группа B: BetBoom Team, Execration, Gaimin Gladiators, Team Falcons.
- Группа C: Aurora Gaming, Team Yandex, Tundra Esports, Virtus.pro.
- Группа D: HEROIC, PARIVISION, Shopify Rebellion, Team Liquid.
В следующих матчах группового этапа NAVI сыграют против Xtreme Gaming 9 июля и против Team Spirit 10 июля. Эти игры будут решающими для определения позиции команды.
Стоит отметить, что NAVI недавно обновили свой состав, переведя игроков из молодежного ростера NAVI Junior в основную команду. Это стало важным шагом для организации перед стартом такого масштабного турнира.
Esports World Cup 2025 имеет уникальный формат, ведь включает матч за третье место в плей-офф, что добавляет дополнительной интриги. Команда, которая займет первое место, получит 1 миллион долларов, а также значительное количество очков для общего клубного рейтинга.
- За второе место приготовили 500 000 долларов.
- Третье место заберет 300 000 долларов.
- Четвертое место получит 200 000 долларов.
- Остальную сумму поделят между остальными командами.
Для NAVI этот турнир является возможностью не только получить престижный титул, но и продемонстрировать силу обновленного состава на международной арене после того, как организация долгое время терпела неудачи на крупных турнирах.
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