Напряженный старт

Турнир проходит в столице Саудовской Аравии, Эр-Рияде. В группе A, где также играют Team Spirit и Xtreme Gaming, NAVI сначала столкнулись с Talon Esports. Игра состоялась 8 июля и завершилась со счетом 1:1 со счетом 1:1, что стало первым результатом для обеих команд, пишет 24 Канал.

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Всего участие в турнире принимают 16 команд. Они соревнуются за призовой фонд в размере 3 миллиона долларов. Формат группового этапа предусматривает, что каждая команда сыграет по две игры против своих соперников в группе. Победитель каждой группы напрямую попадает в плей-офф, тогда как другие команды будут бороться в дополнительной стадии на выбывание.

Группы распределены так:

Группа A: Natus Vincere , Talon Esports, Team Spirit, Xtreme Gaming.

, Talon Esports, Team Spirit, Xtreme Gaming. Группа B: BetBoom Team, Execration, Gaimin Gladiators, Team Falcons.

Группа C: Aurora Gaming, Team Yandex, Tundra Esports, Virtus.pro.

Группа D: HEROIC, PARIVISION, Shopify Rebellion, Team Liquid.

В следующих матчах группового этапа NAVI сыграют против Xtreme Gaming 9 июля и против Team Spirit 10 июля. Эти игры будут решающими для определения позиции команды.

Стоит отметить, что NAVI недавно обновили свой состав, переведя игроков из молодежного ростера NAVI Junior в основную команду. Это стало важным шагом для организации перед стартом такого масштабного турнира.

Esports World Cup 2025 имеет уникальный формат, ведь включает матч за третье место в плей-офф, что добавляет дополнительной интриги. Команда, которая займет первое место, получит 1 миллион долларов, а также значительное количество очков для общего клубного рейтинга.

За второе место приготовили 500 000 долларов.

Третье место заберет 300 000 долларов.

Четвертое место получит 200 000 долларов.

Остальную сумму поделят между остальными командами.

Для NAVI этот турнир является возможностью не только получить престижный титул, но и продемонстрировать силу обновленного состава на международной арене после того, как организация долгое время терпела неудачи на крупных турнирах.

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