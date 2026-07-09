Липневий старт: файтинги та мобільний геймінг

Марафон для "Народжених перемагати" розпочався 8 липня з турніру з Fatal Fury. Українську організацію представляє гравець DarkAngel, якого вважають одним із головних фаворитів змагань. Учасники борються за частку від призового фонду в 1 мільйон доларів. Про це пише офіційний сайт Natus Vincere.

Вже наступного тижня, з 14 по 18 липня, у боротьбу вступить склад NAVI MY. Дівчата змагатимуться в межах MLBB Women's International 2026 – найбільшого турніру року з Mobile Legends: Bang Bang. Призовий фонд цих змагань становить 500 тисяч доларів.

Екватор літа: PUBG та інтелектуальні баталії

Третій тиждень фестивалю, що триватиме з 21 по 26 липня, буде присвячений PUBG. У цій дисципліні 24 найкращі команди світу розіграють понад 2 мільйони доларів.

Після невеликої паузи у виступах українського клубу акцент зміститься на інтелектуальне протистояння. З 11 по 15 серпня гросмейстер Нодірбек Абдусатторов захищатиме кольори клубу в шаховому турнірі, де на кону стоїть 1,5 мільйона доларів.

Грандіозний фінал: CS2 та швидкісні перегони

Фінальний етап змагань у Парижі стане для NAVI найнасиченішим. З 18 по 22 серпня команда боротиметься у дисципліні Crossfire з призовим фондом 2 мільйони доларів.

Паралельно, з 19 по 22 серпня, пройдуть заїзди у Trackmania, де гравець mime спробує вибороти перемогу серед 32 учасників.

Кульмінацією всього Esports World Cup 2026 стане турнір з Counter-Strike 2, запланований на 19 – 23 серпня. У фінальній битві зійдуться 32 найсильніші колективи планети, які розіграють 2 мільйони доларів.

Загалом весь фестиваль у столиці Франції триватиме до 23 серпня.