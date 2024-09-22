NAVI за крок від тріумфу – команда пробилася в гранд-фінал ESL Pro League Season 20 з CS 2

NAVI пробилися до гранд-фіналу ESL Pro League Season 20 з Counter-Strike 2 та спробують завоювати трофей у поєдинку проти головної сенсації турніру.

"Народженим перемагати" залишився останній ривок аби підняти над головами черговий трофей, але у їхніх суперників з Eternal Fire, безумовно, теж присутнє таке бажання, інформує Games 24.

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Виснажливий 20 сезон ESL Pro League добігає кінця і на фанатів кіберспортивного Counter-Strike чекає вирішальний матч, що відбудеться 22 вересня 2024 року о 18:00 за Києвом.

У ньому українська організація Natus Vincere зустрінеться з темною конячкою турніру – турецьким колективом Eternal Fire.

Поєдинок відбудеться за форматом BO5, де команди гратимуть в пул з 5 карт (до 3 перемог) – за таких умов навіть найменші моменти можуть вирішити долю протистояння.

Шанси команд на перемогу

Попри те, що EF набрали неймовірну форму, ще у чвертьфіналі сенсаційно вибивши з турніру головних фаворитів та чинних чемпіонів IEM Cologne – Team Vitality, Favbet все ж оцінює їхні шанси не надто високо, даючи на перемогу турецького колективу коефіцієнт у 4.90.

NAVI ж вважаються фаворитами матчу – на їхній тріумф дають коефіцієнт у 1.19, але це не означає, що фінал стане для підопічних Андрія Городенського легкою прогулянкою.

Історія зустрічей

Хоча статус фаворитів для Natus Vincere підтверджує й також історія зустрічей двох колективів.

На офіційній сцені між ними було всього лиш 4 матчі, але всі незмінно завершувалися на користь "народжених перемагати". Щоправда, жоден з них не проводився у форматі BO5.

Попередні ігри суперників / Скриншот з egamersworld.com

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