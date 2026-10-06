Важливий поєдинок у Катовіце

Універсальний формат груп змушує колективи боротися за кожен шанс. У перших раундах змагань Алексі "Aleksib" Віролайнен та його гравці здобули впевнені перемоги над суперниками з G2 з рахунком 2:0 та 9z з рахунком 2:0. Проте в запеклій боротьбі поступилися французькому колективу Vitality з рахунком 1:2. Тепер на них чекає вирішальний матч формату best of 3 проти команди Falcons, пише HLTV.

Суперники вже зустрічалися цього року двічі. У березні під час BLAST Open Rotterdam 2026 сильнішими виявилися гравці NAVI, які виграли з рахунком 2:1. Однак на турнірі IEM Cologne Major 2026 реванш взяли Falcons із рахунком 2:1.

Обидва колективи показують схожу результативність у поточному чемпіонаті, адже Falcons також програли Vitality з рахунком 1:2, але обіграли Aurora та TYLOO з однаковим результатом 2:0.

Деталі турніру

Змагання тривають з 3 до 12 жовтня 2026 року в польському місті Катовіце з призовим фондом 1 мільйон доларів. Переможець сьогоднішнього протистояння гарантує собі місце на відомій арені Spodek.

Разом із капітаном Алексі "Aleksib" Віролайненом честь клубу захищають Ігор "w0nderful" Жданов, Дрін "Makazze" Шакірі, Валерій "b1t" Ваховський та Міхай "iM" Іван. Попри високу напругу та складну сітку змагань, фанати вірять у перемогу українського колективу.

За даними NAVI, початок поєдинку очікується о 20:00 за київським часом.