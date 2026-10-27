NAVI програли третю зустріч у Бухаресті: попереду – найзапекліший суперник

Що сталося в матчі з BETBOOM?

Natus Vincere розпочали турнір із двох упевнених перемог над G2 і FURIA з однаковим рахунком 2:0, але у вирішальному матчі за вихід до плей-оф поступилися BETBOOM 0:2 (10:13 на Dust2 і 9:13 на Nuke). Тепер у команди залишаються дві спроби, щоб пробитися до плей-оф і заробити рейтингові очки VRS, пише HLTV.

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На Dust2 команда Natus Vincere стартувала впевнено: хоча й програла пістолетний раунд, але надолужила швидким темпом в атаці. Дрін "makazze" Шакірі та Ігор "w0nderful" Жданов вдало входили на точки та вигравали пізні раунди, тож NAVI вели 6:3. Проте BETBOOM скоротили відставання до двох раундів на перерві завдяки 1v2 від zorte.

У другій половині Natus Vincere щастило менше. У результаті S1ren виграв 1v3 і вивів команду на матч-пойнт, який BETBOOM одразу реалізували.

На Nuke NAVI почали з рахунку 1:4, але потім перетворили оборону на справжню фортецю. Команда виграла еко-раунд і більше не віддавала контролю. w0nderful і Алексі "Aleksib" Віролайнен допомогли завершити половину за рахунку 8:4.

Утім, в атаці все посипалося: Magnojez постійно ламав стандартні розстановки NAVI та вигравав початкові дуелі, а S1ren виручав у пізніх раундах. У підсумку NAVI виграли лише один раунд, а BETBOOM завершили карту з рахунком 13:9.

Найкращим гравцем матчу став w0nderful із рейтингом 1,42 за HLTV та 40 вбивствами проти 29 смертей. Серед гравців BETBOOM найкраще зіграв zorte з показником 1,25.

З ким тепер гратимуть NAVI?

Сьогодні о 19:00 NAVI зіграють у форматі best of 3 проти Vitality, другої команди світу. Це останній матч дня з рахунком 2-1. Паризька команда виступає із заміною: капітана apEX тимчасово замінює Юстінас "jL" Лекавічус. Литовець раніше грав у NAVI, залишив організацію у липні, і цей матч стане для нього першою зустріччю з колишньою командою.

Vitality розпочали груповий етап із двох перемог над 9z і The MongolZ (по 2:0), а потім поступилися FUT на Dust2 та Anubis. Для jL матч має ще й додаткове значення: незалежно від результату, він зіграє п'ять матчів за Vitality до оновлення VRS 2 листопада. Тому, найімовірніше, саме він, а не apEX, отримає стікери на мейджорі в Сінгапурі.

Історія протистояння

У 2026 році NAVI і Vitality зустрічалися п'ять разів. Перевага поки що за французами, але два останні матчі, на IEM Atlanta 2026 у травні та ESL Pro League Season 24 у жовтні, виграли NAVI.

Турнір у Бухаресті триває з 24 по 31 жовтня, а його призовий фонд становить 1,25 мільйона доларів. До плей-оф уже потрапили FUT і BETBOOM, а ще три команди приєднаються до них після четвертого ігрового дня.