NAVI Junior перемогли у YaLLa Compass Spring і круто піднялися в рейтингу Valve

NAVI Junior не лише виграли престижний онлайн-турнір YaLLa Compass Spring 2025, а й здійснили стрімкий прорив у рейтингу VRS від Valve. Без жодної поразки на турнірі, молодіжна команда NAVI гучно заявила про себе на міжнародній арені.

Тріумф NAVI Junior

Команда NAVI Junior впевнено здобула перемогу на турнірі YaLLa Compass Spring, не програвши жодного матчу на всьому шляху до титулу. У фіналі колектив обіграв ENCE з рахунком 2:0 – напружена боротьба на карті Anubis завершилася з рахунком 19:16, а на Ancient NAVI Junior розгромили суперників 13:5. За свою перемогу гравці отримали 150 000 доларів призових і статус чемпіонів, повідомляє 24 Канал з посиланням на HLTV.

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Яскравою зіркою турніру став Дрін "makazze" Шакірі – 18-річний стрілець із Косова. Його виступи стали головною рушійною силою команди: на вирішальній карті гранд-фіналу він показав статистику 25-8 K-D, рейтинг 2.23 і 126.9 ADR. За підсумками всього турніру makazze завершив із найвищим індивідуальним рейтингом – 1.36, а його напарник Максим "kyousuke" Лукін посів друге місце (1.33).

NAVI Junior виграли всі п’ять матчів групового етапу , не дозволивши жодному супернику набрати двозначну кількість раундів, і завдяки цьому напряму вийшли до півфіналу.

, не дозволивши жодному супернику набрати двозначну кількість раундів, і завдяки цьому напряму вийшли до півфіналу. У матчі за вихід у фінал команда поступилася першою картою проти ECLOT, але надалі більше не програвала.

Впевнена гра на турнірі принесла команді не лише гучну перемогу, а й підйом у глобальному рейтингу VRS від Valve – NAVI Junior піднялися на 22 місце у світі та 16 в Європі. Це відкриває для них можливість отримати запрошення на події, які основний склад Natus Vincere може проігнорувати, особливо на тлі погіршення результатів головної команди.

NAVI Junior показали, що вже готові грати на високому рівні. Турнір YaLLa Compass став їхнім майданчиком для потужного прориву – і цілком можливо, що це лише початок.