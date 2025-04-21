Триумф NAVI Junior

Команда NAVI Junior уверенно одержала победу на турнире YaLLa Compass Spring, не проиграв ни одного матча на всем пути к титулу. В финале коллектив обыграл ENCE со счетом 2:0 – напряженная борьба на карте Anubis завершилась со счетом 19:16, а на Ancient NAVI Junior разгромили соперников 13:5. За свою победу игроки получили 150 000 долларов призовых и статус чемпионов, сообщает 24 Канал со ссылкой на HLTV.

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Яркой звездой турнира стал Дрин "makazze" Шакири – 18-летний стрелок из Косова. Его выступления стали главной движущей силой команды: на решающей карте гранд-финала он показал статистику 25-8 K-D, рейтинг 2.23 и 126.9 ADR. По итогам всего турнира makazze завершил с самым высоким индивидуальным рейтингом – 1.36, а его напарник Максим "kyousuke" Лукин занял второе место (1.33).

NAVI Junior выиграли все пять матчей группового этапа , не позволив ни одному сопернику набрать двузначное количество раундов, и благодаря этому напрямую вышли в полуфинал.

, не позволив ни одному сопернику набрать двузначное количество раундов, и благодаря этому напрямую вышли в полуфинал. В матче за выход в финал команда уступила первой картой против ECLOT, но в дальнейшем больше не проигрывала.

Уверенная игра на турнире принесла команде не только громкую победу, но и подъем в глобальном рейтинге VRS от Valve – NAVI Junior поднялись на 22 место в мире и 16 в Европе. Это открывает для них возможность получить приглашение на события, которые основной состав Natus Vincere может проигнорировать, особенно на фоне ухудшения результатов главной команды.

NAVI Junior показали, что уже готовы играть на высоком уровне. Турнир YaLLa Compass стал их площадкой для мощного прорыва – и вполне возможно, что это лишь начало.

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