NAVI – чемпионы CCT Series 8

Natus Vincere стала победителем турнира, который проходил онлайн со 2 по 11 апреля 2025 года. Команда начала турнир без участия в групповом этапе, сразу попав в плей-офф. В первом раунде они победили One Move, а в следующем – Zero Tenacity, сообщает 24 Канал со ссылкой на Liquipedia.

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Украинская команда, в чьем составе сейчас только двое украинцев, дважды встречались с RABOTYAGI в рамках этого турнира. Первый раз победа также была на нашей стороне – 2:1.

Стоит отметить, что среди участников CCT Series 8 была еще одна украинская команда – Passion UA. Она остановилась на 7 месте, не получив никаких призовых.

Общий призовой фонд составлял 50 000 долларов. В отличие от других турниров, которые разделяют сумму на все команды в разных пропорциях, даже если они заняли последнее место, CCT Series так не делает. Таким образом деньги за свою игру получили только первые четыре команды:

Natus Vincere, как победители, едут домой с 30 000 долларов.

RABOTYAGI за второе место взяли 10 000 долларов.

Zero Tenacity – 7 500 долларов.

Apple City Gang – 2 500 долларов.

Среди других команд, которые присутствовали на турнире – One Move, End Game, OG, Y5 Esports, Winter Bear, Quantum, ASAKURA. Отметим, что после этого поражения OG попрощались с Седриком "Davai Lama" Декминым, который только в марте пришел в команду и находился на испытательном сроке.