NAVI нарешті перемогли одного зі своїх найзапекліших суперників

Як NAVI зламали Spirit

Матч відбувся 28 жовтня. NAVI виграли Cache з рахунком 13:2, поступилися на Dust II (10:13) і розгромили суперника на Anubis (13:3), пише HLTV. За рейтингом цього ж сайту, Spirit зараз є найкращою командою світу, тоді як Natus Vincere лише одинадцяті.

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Для NAVI ця перемога вельми рідкісна. Українці виграли лише втретє в п'ятнадцяти матчах проти Spirit. Попередній успіх припав на груповий етап IEM Katowice 2025. До того ж NAVI вперше після тріумфу на IEM Atlanta пройшли в плей-оф. Це суттєвий приплив упевненості, бо осінній сезон команда почала невдало.

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На Cache NAVI здивували суперника ще на стадії вето, коли обрали цю карту. Дрін "makazze" Шакірі впевнено тримав оборону, а Spirit в атаці припускалися помилок за помилкою. Одну з них команда зробила на початку половини. Маючи перевагу 5 на 3, гравці пішли на заповнений B, хоча вже знали, що на A нікого немає. У підсумку росіяни виграли лише два раунди в атаці. Дванадцятий раунд вирішив makazze, який виграв ситуацію 1 проти 2.

На Dust II Spirit змогли відігратися. Спершу Валерій "b1t" Ваховський вигравав раунди з Five-SeveN і виводив NAVI вперед. Після зміни сторін Spirit виграли форс-бай, а sh1ro та donk почали грати з двома AWP. Magixx Vorobiev закрив Middle, і NAVI не знайшли шляху на майданчики.

Anubis став повною протилежністю Cache. Ігор "w0nderful" Жданов домінував з AWP, а Міхай "iM" Іван та makazze ламали стандартні розстановки Spirit у ранніх раундах. Spirit виграли три раунди поспіль, граючи через прогалину на Middle. Але навіть ці очки вони здобули завдяки двом клатчам від sh1ro і zont1x. Під час другого з них zont1x залишив sh1ro сам у ситуації 2 проти 2.

Donk узагалі не вплинув на гру і завершив карту з рейтингом 0,41. Це п'ятий найнижчий показник на LAN-картах у його кар'єрі. Наприкінці половини w0nderful зробив ефектний 4k з AWP, маючи лише 1 HP, і поставив крапку в надіях Spirit на камбек.

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Хто став героєм матчу і що далі

За підсумками серії makazze отримав рейтинг 1,63 (57 – 37 за вбивствами і смертями), w0nderful – 1,40 (50 – 26), iM – 1,20 (43 – 31). У Spirit найкращі показники мав magixx з рейтингом 1,00. NAVI на своєму сайті додали, що на Anubis iM завершив карту з рейтингом 1,96.

Раніше на груповій стадії NAVI обіграли G2 і FURIA з однаковим рахунком 2 – 0 за картами. Потім команда програла BetBoom Team і Team Vitality, теж 0 – 2. З Vitality українці зустрічалися 27 жовтня і програли 2:13 на Inferno та 9:13 на Dust II. Тоді найкращий результат у суперника мав ropz із рейтингом 1,58, а в NAVI найслабше зіграли Aleksib і iM.

Тепер команди знову зустрічаються в 1/4 фіналу. На момент публікації цього матеріалу матч уже почався, але результатів ще немає. Гра проходить у форматі best of 3.

В інших парах зіграють BetBoom Team – FURIA, Aurora Gaming – MOUZ та FUT Esports – Nemiga Gaming.

Турнір триває в Бухаресті з 24 по 31 жовтня, призовий фонд становить 1,25 мільйона доларів.