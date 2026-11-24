NAVI очолили підсумковий рейтинг Annual Club Incentive від ESL і отримають 466 521 долар. Це найбільша виплата серед усіх організацій, які потрапили до програми цього року.

Як ESL ділить гроші між клубами?

Annual Club Incentive – це програма, за якою ESL розподіляє гроші між 16 найкращими організаціями за показниками глядацької аудиторії та відвідуваності турнірів. Організатор опублікував остаточні підсумки на своєму сайті, пише HLTV.

Спершу команди отримують оцінку за глядацькою аудиторією. Її рахують за середньою кількістю одночасних глядачів на груповій стадії турнірів ESL. Довші змагання та ті, до яких важче дістатися, мають більшу вагу. Далі цю оцінку множать на кількість турнірів ESL, у яких клуб узяв участь, і так виходить підсумкова сума балів.

Natus Vincere посіли перше місце і забирають найбільшу частку грошей. Торік клуб фінішував четвертим, тож цьогоріч піднявся одразу на три сходинки. Разом із FURIA та G2 українська організація стала одним із головних переможців цьогорічної програми.

Другу українську команду, B8, також включили до десятки найкращих клубів рейтингу. Вона посідає 9-те місце, обганяючи FaZe. B8 отримала 132 426 доларів.

Скільки отримали інші клуби?

Різниця між лідером і рештою відчутна. Друге місце принесло 314 188 доларів, що на 152 333 долари менше, ніж отримали NAVI. Третя позиція дає 264 852 долари, четверта – 228 500 доларів, а п'ята – 225 038 доларів. Шосте місце оцінили у 216 383 долари, сьоме – у 147 140 доларів, восьме – у 133 292 долари.

Найменше отримає 9z – за 16 місце їй дадуть 42 844 долари.

Хто залишився без грошей?

Не всі клуби отримали свою частку. Російська Spirit цьогоріч залишилася без виплати. Причина проста: організація відмовилася від надто багатьох турнірів ESL упродовж 2025 і 2026 років.