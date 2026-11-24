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Как ESL распределяет деньги между клубами?

Annual Club Incentive – это программа, в рамках которой ESL распределяет деньги между 16 лучшими организациями по показателям зрительской аудитории и посещаемости турниров. Организатор опубликовал окончательные итоги на своем сайте, пишет HLTV.

Сначала команды получают оценку по зрительской аудитории. Ее рассчитывают по среднему количеству одновременных зрителей на групповой стадии турниров ESL. Более длительные соревнования и те, до которых сложнее добраться, имеют больший вес. Затем эту оценку умножают на количество турниров ESL, в которых клуб принял участие, и так получается итоговая сумма баллов.

Natus Vincere заняли первое место и взяли наибольшую долю призовых. В прошлом году клуб финишировал четвертым, поэтому в этом году поднялся сразу на три ступеньки. Вместе с FURIA и G2 украинская организация стала одним из главных победителей программы этого года.

Вторую украинскую команду, B8, также включили в десятку лучших клубов рейтинга. Она занимает 9-е место, опережая FaZe. B8 получила 132 426 долларов.

Сколько получили другие клубы?

Разница между лидером и остальными ощутима. Второе место принесло 314 188 долларов, что на 152 333 доллара меньше, чем получила NAVI. Третье место принесло 264 852 доллара, четвертое – 228 500 долларов, а пятое – 225 038 долларов. Шестое место оценили в 216 383 доллара, седьмое – в 147 140 долларов, восьмое – в 133 292 доллара.

Меньше всего получит 9z – за 16-е место ей дадут 42 844 доллара.

Кто остался без денег?

Не все клубы получили свою долю. Российская Spirit в этом году осталась без выплаты. Причина проста: организация отказалась от участия в слишком большом количестве турниров ESL в течение 2025 и 2026 годов.