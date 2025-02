Команди NAVI та NAVI Junior з Dota 2 тепер мають нових тренерів

Українська кіберспортивна організація Natus Vincere провела заміни в обох своїх командах з Dota 2. Вона змінила тренерів як в основному складі NAVI, так і в молодіжному колективі NAVI Junior.

Деталі замін

Згідно з офіційним оголошенням, новим тренером основного складу став Мілан "MiLAN" Козомара родом із Боснії та Герцеговини. MiLAN – колишній професійний гравець із більш ніж десятирічним досвідом виступів на професійній сцені. Він двічі брав участь у The International, повідомляє 24 Канал з посиланням на Natus Vincere.

Дивіться також NAVI Junior кваліфікувалися на PGL Wallachia Season 4, обігравши основний склад Natus Vincere

У ролі тренера він уже працював з Into The Breach та Nouns Esports: під його керівництвом північно-американська команда зуміла пройти на PGL Wallachia Season 1, Riyadh Masters 2024 та The International 2024,

– йдеться в оголошенні організації.

Команда під керівництвом MiLAN складається з таких гравців:

Інджі "Shad" Люб

Сухбат "sanctity-" Отгондаваа

Мирослав "BOOM" Біцан

Віталій "QBFY" Іванов

Олег "kaori" Медведок

NAVI Junior під своє крило бере українець Максим "TheHeartlessKing" Фадєєв, який має семирічний досвід тренування команд з Dota 2. Раніше він допоміг NAVI Junior завоювати місце на турнірі PGL Wallachia Season 4 в Бухаресті.

Його команда має такий склад:

Тарас "gotthejuice" Лінніков

Артем "Niku" Бачкур

Юрій "pma" Проц

Бакит "W_Zayac" Емілжанов

Станіслав "Riddys" Мітрошкін

Усе це означає, що NAVI прощається з Віталієм Петкіним, відомим як "Sword_Art". Він тренував команду з Dota 2 протягом двох останніх років. "Разом із ним Народжені Перемагати минулого року двічі увійшли до топ-4 великих LAN-турнірів — Clavision: Snow Ruyi та PGL Wallachia Season 2", – додали в організації.

Бути в курсі топових кіберспортивних подій – легко. Найактуальніші прогнози та результати турнірів – усе це і не тільки доступно на Favbet . Залишайтесь завжди в епіцентрі кіберспортивних новин разом із Favbet!