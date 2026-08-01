NAVI знову повертаються у Dota 2. "Народжені перемагати" отримали прямий інвайт на EPL Masters I, після провалів на минулих турнірах, повідомляє 24 Канал.

Нова спроба після серії невдач

Для NAVI EPL Masters I є важливою можливістю відновити ігрову форму та впевненість у власних силах.

Попри те, що останні виступи команди у кваліфікаціях до таких престижних змагань, як Esports World Cup 2026 та The International 2026, виявилися невдалими, колектив налаштований продемонструвати високий рівень гри, пише офіційний сайт організації Natus Vincere.

Попереду на нас чекають захопливі матчі, і наш склад докладе всіх зусиль, щоб продемонструвати найкращий результат,

– прокоментували представники клубу на своєму офіційному ресурсі.

Загалом у чемпіонаті візьмуть участь 16 колективів. Загальний призовий фонд змагання складає 100 000 доларів.

Структура турніру передбачає два групові етапи для 12 команд, з яких лише четверо найкращих пройдуть до наступної фази.

Саме на цьому етапі до них приєднаються чотири запрошені напряму клуби: NAVI, MOUZ, Rune Eaters та Yellow Submarine.

Для Natus Vincere цей турнір не настільки важливий з точки зору результату, як можливість набрати форму перед осінніми турнірами Tier 1 рівня.

Стадія плей-оф пройде у форматі сітки з подвійним вибуванням (double-elimination). Варто зауважити, що окрім основної команди NAVI, у EPL Masters I також бере участь молодіжний склад організації – PuckChamp (NAVI Junior), який розпочинає свій шлях із групового етапу.

Перший поєдинок "основи" відбудеться 9 серпня, коли стартуватиме плей-оф турніру.