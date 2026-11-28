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У стартовому поєдинку турніру команда здолала російський колектив PARIVISION з рахунком 13:10, інформує 24 Канал.

Яким видався дебют NAVI

Напружена дуель проходила у форматі BO1, а ареною змагання стала карта Ancient.

Склад Natus Vincere одразу захопив ініціативу й переконливо виграв першу половину гри за сторону захисту з рахунком 9:3.

Після зміни сторін російська команда спробувала оформити камбек і навіть виграла сім раундів, проте NAVI вчасно дотиснули суперника та зафіксували підсумковий результат 13:10 на свою користь.

Вирішальний раунд гри: дивіться відео

Головним героєм протистояння став косовар Дрін "makazze" Шакірі. Він продемонстрував вражаючий рівень гри, завершивши зустріч із рейтингом 1,74, показником 23 убивства при 14 смертях (K-D 23–14) та середньою шкодою 103,9 за раунд.

Окрім нього, вагомий внесок у успіх зробили капітан Алексі "Aleksib" Віролайнен із рейтингом 1,36 (17-15) та Валерій "b1t" Ваховський із 17 убивствами. Снайпер Ігор "w0nderful" Жданов і Міхай "iM" Іван здобули по 13 убивств.

Не грайте Ancient проти makazze,

– прокоментував один із аналітиків спільноти HLTV під ніком wh1tedeath.

Завдяки цій перемозі Natus Vincere вийшли до сітки з рахунком 1:0, де у наступному матчі зустрінуться з данською командою Astralis.

Поєдинок відбудеться 28 листопада о 14:30.

Престижний турнір PGL Major Singapore 2026 триває у Сингапурі з 24 листопада по 13 грудня 2026 року. Усі учасники змагаються за призовий фонд у розмірі 1 мільйон 250 тисяч доларів. У другому етапі бере участь 16 команд, які виборюють путівки до плей-оф за швейцарською системою.