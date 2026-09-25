Хто увійшов до ростеру

До новоствореного ростеру увійшли Джорджо "Nighty" Ху, Мартін "Hailang" Раза, Ксін Валентіно "TGold" Чжан та Райан "Clue" Мааруфі. П'ятим учасником став Канг "JiaBao" Ці, який приєднався до команди на правах оренди з клубу Talent Gaming. Посаду тренера обійняв Сю "Xu" Руоран, а менеджментом займається Сабріна "Sya" Штарке, пишуть Natus Vincere на своєму сайті.

Цей склад уже встиг виграти весняний турнір Honor of Kings Major League Spring 2026 у LAN-форматі та посів 5 – 8 місце на чемпіонаті світу Honor of Kings World Cup 2026.

Я дуже радий розпочати цей новий розділ із NAVI. Ми багато пройшли разом як команда, і всі неймовірно щасливі приєднатися до такого професійного клубу. Тепер ми хочемо використати весь накопичений досвід, щоб досягати великих результатів під прапором NAVI,

– прокоментував гравець складу Райан Clue Мааруфі.

Масштаби дисципліни та найближчий виклик

Найближчим випробуванням для колективу стане осінній турнір Honor of Kings Major League Fall 2026, який пройде з 27 по 31 жовтня в LAN-форматі. Трійка найсильніших команд турніру здобуде путівки на підсумковий чемпіонат світу International Championship 2026, запланований на грудень.

Вихід NAVI на цю сцену підкреслює стрімке зростання дисципліни від TiMi Studio Group та Level Infinite. Сцена Honor of Kings вражає масштабами: наприклад, призовий фонд World Cup 2026 становив 3,025 мільйона доларів, а гранд-фінали китайської ліги KPL у 2025 році розігрували майже 9,83 мільйона доларів.

Попри високу конкуренцію, оновлений ростер українського клубу прагне завоювати лідерські позиції на світовій арені.