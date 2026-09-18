Провал на Nuke та розгром на Mirage

Зустріч розпочалася на карті Nuke, де Дрін "makazze" Шакірі на початку захисту зробив кілька важливих серій убивств, що дало NAVI початкову перевагу. Проте суперники швидко перехопили ініціативу, вигравши п'ять раундів поспіль завдяки вдалим діям Йімі "Jimpphat" Сало з прихованих позицій, пише HLTV.

Валерій "b1t" Ваховський із другою гвинтівкою AWP зміг утримати мінімальну перевагу NAVI перед перервою. Тим не менш, у захисті Aurora повністю закрила атаку "народжених перемагати", дозволивши їм взяти лише один раунд і завершивши карту з рахунком 13 – 8.

На наступній карті Mirage боротьби не вийшло взагалі: Aurora відразу вирвалася вперед із рахунком 9 – 1, а розкоординована гра NAVI призвела до поразки 7 – 13.

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Поразка суттєво погіршила становище українського колективу на турнірі із призовим фондом 500 тисяч доларів, який проходить у Барселоні. Аналітик VRS Фінн "Mischief" Фаррер зазначив, що цей провал завдав відчутного удару по шансах Natus Vincere потрапити на Singapore Major.

Ситуацію ускладнює й те, що суперники з Aurora грали у зміненому складі, де Йімі "Jimpphat" Сало та Дам'ян "kyxsan" Стоїлковський замінили колишніх гравців. Фінський кіберспортсмен Jimpphat став найкращим гравцем матчу, завершивши серію з індивідуальним рейтингом 1,44 та показником 38 – 23 за вбивствами й смертями.

Тепер Natus Vincere чекає гра у нижній сітці проти колективу MOUZ. Німецька організація також несподівано поступилася NRG з рахунком 1 – 2, тому очна зустріч стане грою на вибування з турніру. Переможець протистояння продовжить боротьбу у другому раунді нижньої сітки, а той, хто програє, остаточно залишить змагання в Іспанії.