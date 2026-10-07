Як це було

Протистояння розтягнулося на три мапи й перетворилося на справжній марафон для обох колективів. На виборі суперника, локації Inferno, український склад завершив першу половину в атаці з рахунком 6:6, але втратив ініціативу в захисті. Гравці Falcons виграли сім раундів поспіль завдяки потужній грі Ніколи NiKo Ковача з індивідуальним рейтингом 2,74 та здобули перемогу 13:6, пише HLTV.

На другій мапі Anubis Falcons здобули вісім раундів за сторону захисту, проте українці дали гідну відсіч. NAVI перевели гру в овертайм і вирвали перемогу з результатом 19:15, де надійну гру показали Валерій "b1t" Ваховський та Ігор "w0nderful" Жданов.

Втім, на вирішальному Mirage лідери Falcons знову перехопили контроль. NiKo та m0NESY оформили 26 та 19 убивств відповідно, завершивши зустріч із рахунком 13:8.

Останній шанс

Перемога вивела підопічних Денні "zonic" Соренсена до арени Spodek із результатом 3 – 1, де вже чекають Vitality, MOUZ, Aurora та 1win. Натомість NAVI впали до кошика 2 – 2 і використають останній турнірний шанс у дуелі проти PARIVISION.

Поразка означатиме виліт і продовжить осінній спад, адже команда не потрапляла до вісімки найкращих після перемоги на IEM Atlanta у травні. Їхній опонент PARIVISION також прагне потрапити до плей-оф на першому спільному турнірі після повернення Абая "HObbit" Хасенова.