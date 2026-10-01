Шанс на світове визнання для українського гіганта

Організатори оголосили другу хвилю номінантів на церемонію Esports Awards 2026 року, яка відбудеться 17 листопада в Маямі. Потрапляння українського бренду до категорії найкращих організацій стало логічним підсумком масштабної роботи клубу в різних дисциплінах протягом останнього часу. Офіційний список претендентів на нагороди опублікувало видання Insider Gaming.

Номінація "Esports Organisation of the Year" зібрала найсильніші клуби світу. Разом із Natus Vincere за почесне звання змагатимуться такі гіганти кіберспорту, як Team Vitality, Team Falcons, Team Spirit, Gentle Mates, Karmine Corp, T1, G2 Esports, Team Liquid, Virtus.Pro, FaZe Clan та AG.AL. Перемога в цій категорії вимагає стабільних результатів у багатьох ігрових дисциплінах, і українська організація має що показати міжнародній спільноті.

Попри коливання результатів у окремих складах, 2026 рік приніс клубу чимало важливих трофеїв та високих місць. Зокрема, у травні склад із Counter-Strike 2 виграв турнір IEM Atlanta 2026, здолавши у фіналі GamerLegion із рахунком 3:0. Наразі команда займає 10-те місце у світовому рейтингу HLTV.

Колектив виступає у складі: капітан Алексі "Aleksib" Віролайнен, Міхай "iM" Іван, Валерій "b1t" Ваховський, Ігор "w0nderful" Жданов та Дрін "makazze" Шакірі. Раніше цей ростер провів 18 тижнів на першій сходинці світового чарту та здобув кубок PGL Major Copenhagen 2024.

Великих успіхів досяг і ростер із Dota 2. Наприкінці вересня 2026 року команда здобула срібні нагороди на великому LAN-турнірі PGL Wallachia Season 9 із призовим фондом 1 мільйон доларів, де за друге місце отримала 175 тисяч доларів. Перед цим у нижній сітці українці переграли LGD Gaming із рахунком 2:1. Зараз команда вже змагається на турнірі BLAST SLAM VIII.

Окремим проривом організації став виступ у дисципліні Marvel Rivals. Навесні та влітку NAVI виграли регіональні турніри Ignite 2026 Preseason EMEA та Stage 1 EMEA, а на початку серпня здобули титул чемпіона на глобальному Mid Season Finals у Лос-Анджелесі. За перемогу у фіналі над Liquid Citadel з рахунком 4:2 український клуб здобув 160 тисяч доларів і очолив регіональний рейтинг.

У дисципліні PUBG команда виборола срібло навесні на PUBG EMEA Championship 2026 та посіла третє місце у груповому етапі на Esports World Cup.

Загальний масштаб діяльності клубу підтверджує його виступ на Esports World Cup 2026. У загальному заліку Club Championship NAVI посіли 4-те місце, а шість складів організації сумарно набрали 2 950 очок і заробили 3 мільйони доларів призових. Це стало найкращим результатом в історії клубу на цьому чемпіонаті.

Битва персоналій та український слід у світових номінаціях

Окрім командних категорій, організатори премії представили списки претендентів на індивідуальні нагороди. Особливу увагу привертає категорія "Esports PC Player of the Year", де змагаються найсильніші кіберспортсмени світу. Серед номінантів опинився український гравець Ілля "Yatoro" Мулярчук, але він наразі виступає за російську команду Team Spirit.

У цій же номінації за титул найкращого ПК-гравця року змагатимуться такі зірки, як Данило "donk" Кришковець, Кім "Peyz" Су Хван, Матьє "ZywOo" Ербо, Чень "Bin" Цзебінь, Пітер "Asuna" Мазурик, Тейлор-Петрік "vic0" Гатшельхофер, Мігель "Blinkzr" Кілес, Хайме "Cyber" Перейра Рамос та Маршал "Terra" Вівер.

Організатори також виділили окрему категорію для молодих талантів "Esports Breakthrough Player of the Year". За звання прориву року змагатимуться Хайме "Craime" Бустос, Бруно "Neon" Родрігес, Максим "kyousuke" Лукін, Данило "Molodoy" Голубенко, Олтян "shxrk" Рареш Штефан, Хаваджа "M. Zubair" Мухаммад Зубаїр, Джеремая "Nium" Гаррісон, Олексій "not me" Косминін, Сін "Smash" Гем Чже та Штефан "Sayonara" Митку.

У категорії "Esports Team of the Year" організатори зібрали найсильніші ростери з різних дисциплін. У список потрапили Team Vitality з Counter-Strike 2, Optic Texas з Call of Duty, PARIVISION з Dota 2, Bilibili Gaming з League of Legends, Team Spirit з Counter-Strike 2 та Dota 2, 100 Thieves з Valorant, Gentle Mates та Team Falcons з Rocket League, а також FaZe Clan з Rainbow Six Siege.

Нагороду "Esports Host of the Year" можуть отримати відомі ведучі, серед яких Еф'є "Sjokz" Депоортере, Ейн Чемберс, Джейк "SirActionSlacks" Каннер, Лорен "GlitterXplosion" Ларакуенте, Барні Бенкс, Фрея Спірс, Еван "Raynday" Байрон Раянр, Саломе "Soe" Ґшвінд-Репп, Шон "Stax" Стекхаус та Кріс "Puckett" Пакетт. Крім того, Еф'є "Sjokz" Депоортере разом із зіркою League of Legends Лі "Faker" Сан Хьоком та шахістом Магнусом Карлсеном претендує на звання "Esports Personality of the Year".

Підсумки премії оголосять під час урочистої церемонії в Маямі, яка підіб'є риску під яскравим кіберспортивним сезоном 2026 року.