NAVI припинила співпрацю з російським кіберспортивним холдингом ESforce

Організація NAVI заявила, що розриває стосунки з російським холдингом ESforce. На думку представників української команди, мовчати в нинішній ситуації не можна.

Відповідну заяву представники української організації опублікували у своєму твітері. Сталося це через те, що холдинг відмовляється публічно визнавати війну Росію з Україною, а також навмисно замовчує її.

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У своєму повідомленні представники NAVI зазначили, що вважають позицію російського холдингу ESforce неприйнятною та антилюдською. На їхню думку, не можна мовчати в ситуації, коли йде шостий день війни, а на території нашої країни через російську агресію гинуть мирні люди.

Саме тому українська організація Natus Vincere вирішила розірвати будь-які стосунки з кіберспортивним холдингом ESforce. Додамо, що також представники NAVI подякували всім його співробітникам, які не побоялися в такий час висловити свою позицію та підтримати Україну.

Нагадаємо, що ESforce – найбільший кіберспортивний холдинг в Росії. До його складу входить портал Cybersport.ru, команда Virtus.pro, студія RuHub та турнірний оператор Epic Esports Events.

Повний текст публікації / Фото з твітера Natus Vincere

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