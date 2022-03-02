Соответствующее заявление представители украинской организации опубликовали в своем твиттере. Случилось это потому, что холдинг отказывается публично признавать войну Россию с Украиной, а также намеренно умалчивает ее.

Важно Российское войско растеряно, а наступление замедлится: экспертные прогнозы

В своем сообщении представители NAVI отметили, что считают позицию российского холдинга ESforce неприемлемой и античеловеческой. По их мнению, нельзя молчать в ситуации, когда идет шестой день войны, а на территории нашей страны из-за российской агрессии погибают мирные люди.

Поэтому украинская организация Natus Vincere решила разорвать любые отношения с киберспортивным холдингом ESforce. Добавим, что представители NAVI поблагодарили всех его сотрудников, которые не побоялись в такое время высказать свою позицию и поддержать Украину.

Напомним, что ESforce – самый большой киберспортивный холдинг в России. В его состав входят портал Cybersport.ru, команда Virtus.pro, студия RuHub и турнирный оператор Epic Esports Events.

Полный текст публикации / Фото с твиттера Natus Vincere

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!