Важливий матч та історія протистояння

У першому поєдинку нижньої сітки плей-оф "Народжені Перемагати" зустрінуться з колективом GIANTX у серії до трьох перемог. Опонент потрапив у нижню сітку після поразки від Karmine Corp з рахунком 1:3. Під час групового етапу обидві команди фінішували з близькими показниками, але NAVI здобула перевагу в очній зустрічі з рахунком 2:1, зазначає оголошення на сайті NAVI.

Шлях до чемпіонату світу та нові горизонти

Перемога в майбутньому протистоянні має величезне значення для українського клубу. Це не лише наблизить колектив до омріяної путівки на World Championship 2026 року, куди потраплять три найкращі команди за підсумками літнього спліту, а й гарантує місце на турнірі Demacia Cup Global Invitational 2026. Успіх у цьому матчі зафіксує найкращий результат в історії NAVI в дисципліні League of Legends.

Формат змагань та особливості турніру

Літній спліт LEC 2026 проходить із 24 липня до 20 вересня 2026 року на майданчику Riot Games Arena у Берліні. Десять партнерських організацій розпочали змагання у груповому етапі за системою Single Round-Robin, де кожна команда зіграла 9 матчів у форматі Bo3 з використанням Fearless Draft. Шість найкращих колективів пройшли до плей-оф. Команди з першого по четверте місця потрапили до верхньої сітки, тоді як колективи з п'ятого та шостого місць розпочинають виступи з нижньої сітки.

Вирішальна стадія плей-оф триває з 5 до 20 вересня 2026 року в форматі Double Elimination. Усі поєдинки цієї стадії відбуваються у серіях Bo5 до трьох перемог.

Гра NAVI проти GIANTX розпочнеться о 18:00 вже сьогодні, 11 вересня.

Організатори змагань з Riot Games проводять турнір на ігровому патчі 26.14. Попри складний сіточний бар'єр, фанати очікують від команди яскраву гру та вихід у наступне коло змагань.