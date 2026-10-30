NAVI покидають PGL Masters Bucharest 2026

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Як NAVI програла Vitality

Матч розпочався дуже вдало для NAVI. Команда вибрала Cache, хоча двома днями раніше в попередній серії проти Vitality першою її забанила. Після повільного старту за терористів NAVI перехопила темп і виграла сім раундів із восьми. Найкраще грав Михай "iM" Іван: його рейтинг склав 1,89, а раундовий свінг – плюс 7,67%. У другій половині NAVI взяла ще шість раундів поспіль і закрила карту. Так вона перервала серію Vitality з восьми перемог на цій мапі. Для Матьє "ZywOo" Ербо це стало другим найнижчим рейтингом на Cache в CS2, пише HLTV.

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На Mirage NAVI знову почала впевнено: Валерій "b1t" Ваховський зробив потрійне вбивство в пістолетному раунді. Vitality цього разу атакувала активніше й виграла шість раундів у половині. Втім, рахунок міг би бути іншим без ключових клатчів Юстінаса "jL" Лекавічюса та Вільяма "mezii" Меррімана.

У другій половині гру забрав ZywOo. Він відкрив її трьома вбивствами з USP і за кінцевий відрізок за захисників мав рейтинг 2,61 та раундовий свінг плюс 15,9%. На якийсь час гра ніби схилилася на бік NAVI, але пропущений смок коштував команді раунду проти економної Vitality. Це зруйнувало весь її імпульс.

На Dust2 Vitality без зусиль повела 8:4 за захисників. NAVI відповіла чистим виграшем пістолетного раунду, проте Vitality одразу взяла наступний завдяки потрійному вбивству ZywOo зі Scout і впевнено дотисла гру.

За підсумками серії ZywOo мав 49 вбивств при 40 смертях і рейтинг 1,24. У NAVI найкращим був b1t: 43 – 37 і рейтинг 1,20. Алексі "Aleksib" Віролайнен показав найслабший результат у команді: 22 вбивства при 41 смерті та рейтинг 0,69.

Наступним суперником Vitality стала Nemiga. NAVI ж покинули турнір.

B1ad3 коментує ситуацію

Після вильоту тренер NAVI Андрій "B1ad3" Городенський розповів HLTV, що команда нічого не змінювала в підготовці.

За його словами, вибір Cache не був спонтанним. Команда багато готувала цю карту, але довго не могла її взяти, бо перші два дні зосереджувалася на інших. Однак напередодні NAVI зіграла на ній проти Spirit, і захист вдався: приблизно 8:4 або 9:3. Тренер пояснив, що, поки Vitality програє, вона грає на зразок FACEIT без чіткої структури, і від цього важко захищатися без вогневої переваги. Тому команда знала, що почне за атаку, яка домінує на цій карті. Минулого разу карту прибрали саме для того, щоб Vitality не відчула впевненості.

Чому програли Mirage та Dust2?

Городенський вважає, що на обох картах у команди були шанси. Але щойно Vitality отримує впевненість або економічну перевагу, вона починає вигравати раунди з більшим елементом випадковості: гравці просто вгадують і вбивають, не думаючи зайвого. ZywOo іноді навіть ризикував й сам помирав на захисті, і це, за словами тренера, потрібно було карати.

На Mirage NAVI не вистачало злагодженості за сторону захисту, як це було проти Spirit. Проти таких суперників, пояснив тренер, потрібно на 5 – 10% більше ясності, синергії та комунікації, а мозок має працювати на повну потужність. Він побачив, що енергія в команді впала. Раунди в кінці часто програвали через недостатнє спілкування й поспіх: навіть коли було п'ять проти трьох або чотири проти двох.

Команді потрібно, за його словами, навчитися вмикати режим, коли вона більше в потоці та в режимі реакції.

Що NAVI показала на турнірі загалом?

Городенський вважає, що команда вже "активувалася" на EPL: тоді вона чисто перемогла 9z і G2 з рахунком 2 – 0, а також виграла по карті в Vitality та Falcons. Це показало, що команда стала іншою. А от поразка від PARIVISION, на його думку, була "повним провалом": NAVI знала, як їх обіграти, але почала вагатися, нервувати й боятися програти. Тренер зазначив, що PARIVISION не має яскравих зірок, які могли б морально пригнітити суперника, тож ця невдача відкинула команду на крок назад.

У Бухаресті NAVI підійшла до турніру з тим самим розумінням, що вміє перемагати сильні команди. Суперники були непрості: G2, FURIA, Spirit і Vitality. Програш BETBOOM тренер також вважає схожим на ситуацію з PARIVISION: команда не грала власну гру, застрягала й була скованою, а суперник діяв навпаки. Попри це, він упевнений, що з BETBOOM NAVI могла б виграти, адже та зараз у дуже хорошій формі.