NAVI зазнали болісного краху в Китаї – команда спинилася за крок до фіналу IEM Bejing з CS 2

NAVI програли півфінал IEM Bejing 2026 з CS 2 / коллаж 24 Каналу / HLTV
Українська кіберспортивна організація Natus Vincere припинила боротьбу за головний трофей турніру Intel Extreme Masters Beijing 2026 з Counter-Strike 2.
Матч виявився надзвичайно важким для українського колективу та пройшов у фактично рівній боротьбі, де на двох картах поспіль сильнішими все ж виявилися опоненти, інформує 24 Канал.
Прикрий фінал турніру
У півфінальному протистоянні "народжені перемагати" поступилися монгольському колективу The MongolZ з рахунком 0:2 за мапами, повідомляє HLTV.
На першій карті Cache монгольська команда одразу захопила ініціативу та виграла стартові раунди. Гравець NAVI Ігор "w0nderful" Жданов намагався переломити хід протистояння, однак The MongolZ втримали перевагу та закрили карту з рахунком 13:10.
На другій карті Inferno український колектив під керівництвом капітана Алексі "Aleksib" Віролайнена показав сильну гру в атаці та перехопив лідерство з рахунком 7:5.
Втім, у вирішальний момент монгольський ростер виграв важливі раунди з обмеженим закупом і дотиснув NAVI з рахунком 13:11.
Один з найвидовищніших раундів гри: дивіться відео
Перед цим півфіналом Natus Vincere у чвертьфіналі впевнено здолали команду PARIVISION, що дозволило їм увійти до четвірки найсильніших колективів престижного турніру.
Поразка позбавила "народжених перемагати" шансів на головний трофей, однак турнір для них ще не завершився.
У неділю, 8 листопада, Natus Vincere зіграють у матчі за третє місце. Суперником українського колективу стане невдаха другого півфінального протистояння між командами MOUZ та BetBoom Team. Матч розпочнеться о 6:00 ранку за Києвом, тож любителям кіберспорту доведеться встати досить рано аби за ним спостерігати.
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