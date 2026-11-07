NAVI зазнали болісного краху в Китаї – команда спинилася за крок до фіналу IEM Bejing з CS 2

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Матч виявився надзвичайно важким для українського колективу та пройшов у фактично рівній боротьбі, де на двох картах поспіль сильнішими все ж виявилися опоненти, інформує 24 Канал.

Прикрий фінал турніру

У півфінальному протистоянні "народжені перемагати" поступилися монгольському колективу The MongolZ з рахунком 0:2 за мапами, повідомляє HLTV.

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На першій карті Cache монгольська команда одразу захопила ініціативу та виграла стартові раунди. Гравець NAVI Ігор "w0nderful" Жданов намагався переломити хід протистояння, однак The MongolZ втримали перевагу та закрили карту з рахунком 13:10.

На другій карті Inferno український колектив під керівництвом капітана Алексі "Aleksib" Віролайнена показав сильну гру в атаці та перехопив лідерство з рахунком 7:5.

Втім, у вирішальний момент монгольський ростер виграв важливі раунди з обмеженим закупом і дотиснув NAVI з рахунком 13:11.

Один з найвидовищніших раундів гри: дивіться відео

Перед цим півфіналом Natus Vincere у чвертьфіналі впевнено здолали команду PARIVISION, що дозволило їм увійти до четвірки найсильніших колективів престижного турніру.

Поразка позбавила "народжених перемагати" шансів на головний трофей, однак турнір для них ще не завершився.

У неділю, 8 листопада, Natus Vincere зіграють у матчі за третє місце. Суперником українського колективу стане невдаха другого півфінального протистояння між командами MOUZ та BetBoom Team. Матч розпочнеться о 6:00 ранку за Києвом, тож любителям кіберспорту доведеться встати досить рано аби за ним спостерігати.