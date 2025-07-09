NAVI зіграли перший матч на Riyadh Masters 2025: результати й головні моменти

Українська кіберспортивна команда NAVI розпочала свій шлях на престижному турнірі Riyadh Masters 2025 з Dota 2, який проходить у рамках більшої події Esports World Cup 2025. У стартовому матчі групового етапу вони зустрілися з Talon Esports.

Напружений старт

Турнір проходить у столиці Саудівської Аравії, Ер-Ріяді. У групі A, де також грають Team Spirit та Xtreme Gaming, NAVI спочатку зіткнулися з Talon Esports. Гра відбулась 8 липня й завершилася з рахунком 1:1, що стало першим результатом для обох команд, пише 24 Канал.

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Загалом участь у турнірі беруть 16 команд. Вони змагаються за призовий фонд у розмірі 3 мільйони доларів. Формат групового етапу передбачає, що кожна команда зіграє по дві гри проти своїх суперників у групі. Переможець кожної групи напряму потрапляє до плей-оф, тоді як інші команди боротимуться у додатковій стадії на вибування.

Групи розподілені так:

Група A: Natus Vincere , Talon Esports, Team Spirit, Xtreme Gaming.

, Talon Esports, Team Spirit, Xtreme Gaming. Група B: BetBoom Team, Execration, Gaimin Gladiators, Team Falcons.

Група C: Aurora Gaming, Team Yandex, Tundra Esports, Virtus.pro.

Група D: HEROIC, PARIVISION, Shopify Rebellion, Team Liquid.

У наступних матчах групового етапу NAVI зіграють проти Xtreme Gaming 9 липня та проти Team Spirit 10 липня. Ці ігри будуть вирішальними для визначення позиції команди.

Варто зазначити, що NAVI нещодавно оновили свій склад, перевівши гравців із молодіжного ростера NAVI Junior до основної команди. Це стало важливим кроком для організації перед стартом такого масштабного турніру.

Esports World Cup 2025 має унікальний формат, адже включає матч за третє місце у плей-оф, що додає додаткової інтриги. Команда, яка посяде перше місце, отримає 1 мільйон доларів, а також значну кількість очок для загального клубного рейтингу.

За друге місце приготували 500 000 доларів.

Третє місце забере 300 000 доларів.

Четверте місце отримає 200 000 доларів.

Решту суми поділять між іншими командами.

Для NAVI цей турнір є можливістю не лише здобути престижний титул, а й продемонструвати силу оновленого складу на міжнародній арені після того, як організація довгий час зазнавала невдач на великих турнірах.

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