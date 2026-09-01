Шлях до омріяного слота

Для отримання путівки на змагання український колектив продемонстрував бездоганну гру. "Народжені перемагати" отримали пряме запрошення до закритої кваліфікації RES Unchained 5. Щоб забезпечити собі місце на головному турнірі осені, команді потрібно було виграти дві зустрічі поспіль, з чим кіберспортсмени впоралися без зайвих зусиль, пише Natus Vincere.

У стартовому протистоянні українці здолали команду Summer Bear. У вирішальній та доленосній дуелі за вихід на BLAST Slam VIII наші гравці зустрілися з колективом MOUZ. Цей матч завершився впевненою перемогою NAVI з рахунком 2:0, що принесло команді перший серйозний успіх у новому кіберспортивному сезоні.

Сам чемпіонат BLAST Slam VIII пройде в період з 29 вересня – 11 жовтня 2026 року. Організатори поєднають онлайн- та офлайн-формати, а фінальні стадії прийматиме Мальта, де матчі пройдуть на майданчику BLAST Arena Studios. Усього в боротьбу за титул вступлять 16 найкращих колективів світу.

Загальний призовий фонд змагань становить 750 тисяч доларів. Організатори розділили цю суму: 550 тисяч доларів виплатять як безпосередні призові гроші для гравців, а ще 200 тисяч доларів команди отримають як прямі клубні заробітки. Переможець змагання забере додому суму в розмірі 270 тисяч доларів, з яких 200 тисяч доларів отримають безпосередньо гравці, а 70 тисяч доларів забере клуб.

Хто ще пройшов на турнір

Наразі організатори підтвердили участь лише кількох команд, які подолали відбіркові етапи. Окрім українського клубу, місця на сцені вже забезпечили собі колективи Yakult Brothers, Level UP і Team Nemesis. Попри те, що організатори продовжують формувати список учасників, вболівальники очікують на запеклу й видовищну боротьбу.