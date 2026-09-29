Стартовий суперник та історія протистояння

Першим опонентом NAVI у груповому етапі став колектив 1w. Матч відбудеться у форматі серії до двох перемог. Команди вже добре знають сильні та слабкі сторони одна одної, адже зовсім нещодавно перетиналися на турнірі PGL Wallachia Season 9. Тоді український клуб виборов срібні нагороди змагання, а у очному протистоянні переміг 1w із рахунком 2:1, йдеться на офіційному сайті NAVI.

Змагання BLAST Slam VIII проходять із 29 вересня по 11 жовтня 2026 року. Турнір зібрав 16 найсильніших команд світу, які змагаються за призовий фонд у розмірі 750 тисяч доларів. Цей чемпіонат став першим турніром найвищого рівня у сезоні 2026 – 2027 років.

Зазначимо, що на момент публікації цього матеріалу матч NAVI проти 1w уже розпочався й триває приблизно пів години.

У групі B, де виступають Natus Vincere, окрім 1w також змагаються колективи Nemesis та Spirit. Конкуренція на турнірі обіцяє бути надзвичайно високою, адже серед учасників присутні триразові чемпіони The International 2026 року Team Spirit, а також фіналісти світової першості PARIVISION та переможці PGL Wallachia Season 9 Team Yandex.

1w залишається серйозним суперником, до якого потрібно підходити з максимальною підготовкою,

– пишуть представники кіберспортивної організації NAVI.

Попри високу конкуренцію та щільний графік, український колектив підійшов до старту змагання у чудовій формі та прагне покращити свій попередній результат.