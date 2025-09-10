Український кіберспортивний клуб Natus Vincere оголосив про припинення співпраці зі своїм складом з Call of Duty: Warzone. Команда, що представляла організацію трохи більше року, була розформована. Усі троє гравців отримали статус вільних агентів та вже почали пошук нових можливостей для продовження своєї кар'єри.

Чому співпраця NAVI з гравцями Warzone добігла кінця?

Дев'ятого вересня 2025 року українська кіберспортивна організація Natus Vincere офіційно повідомила про розпуск свого складу з Call of Duty: Warzone. Це рішення означає припинення контрактів з трьома гравцями, які виступали під прапором NAVI з червня 2024 року. В результаті австралійські кіберспортсмени Марк "Zepa" Зепакич, Джек "Levi" Робінсон та Аарон "Lymax" Бутчер стали вільними агентами. Новина з'явилася на офіційному сайті та в соціальних мережах клубу, завершивши відносно коротку, але насичену подіями сторінку історії NAVI в цій дисципліні, пише 24 Канал.

За час виступів під тегом NAVI австралійське тріо мало свої злети й падіння:

Команда змогла гучно заявити про себе на міжнародній арені, посівши п'яте місце на престижному турнірі Esports World Cup 2024. Цей результат продемонстрував їхній потенціал у боротьбі з найкращими колективами світу.

Водночас їхній виступ на іншому великому чемпіонаті, World Series of Warzone 2024, був менш вдалим – команда фінішувала лише на 33-й сходинці.

Така нестабільність, імовірно, зіграла свою роль у фінальному рішенні керівництва, оскільки організації такого рівня, як NAVI, очікують від своїх складів стабільно високих результатів.

Вирішальним фактором, що призвів до розформування складу, став нещодавній виступ команди у кваліфікаціях до Esports World Cup 2025. Склад NAVI брав участь у відборі для азійсько-тихоокеанського регіону, але не зміг здобути путівку на головний турнір. Колектив зупинився за крок від успіху, посівши друге місце, тоді як слот отримував лише переможець.

Це рішення може бути не поодиноким випадком, а частиною ширшої стратегічної перебудови всередині організації NAVI.

Лише кілька тижнів тому клуб оголосив про розпуск складу з Tekken, тимчасово покинувши цю дисципліну попри успіхи гравців.

У липні NAVI розформували свою команду з PUBG Mobile через незадовільні результати.

Місяцем раніше попрощалися з основним складом з Dota 2, замінивши його гравцями з NAVI Junior, які змогли кваліфікуватися на Esports World Cup 2025, але до фіналу не дійшли.

Ще раніше NAVI розпустили команди з Apex Legends та жіночий склад з CS, щоб у 2025 році зосередити ресурси на інших напрямках.

Ці кроки вказують на те, що клуб проводить ретельний аналіз своїх ростерів, віддаючи перевагу дисциплінам з найвищим потенціалом для перемог та залучення аудиторії.

NAVI подякували гравцям за їхній внесок та побажали успіхів. Майбутнє австралійського тріо сьогодні лишається невизначеним. Клуб NAVI не робив анонсів щодо планів набору нового складу з Warzone. Це змушує фанатів міркувати, чи є це тимчасовою паузою, чи остаточним виходом з дисципліни.