Украинский киберспортивный клуб Natus Vincere объявил о прекращении сотрудничества со своим составом по Call of Duty: Warzone. Команда, представлявшая организацию чуть больше года, была расформирована. Все трое игроков получили статус свободных агентов и уже начали поиск новых возможностей для продолжения своей карьеры.

Почему сотрудничество NAVI с игроками Warzone подошло к концу?

Девятого сентября 2025 года украинская киберспортивная организация Natus Vincere официально сообщила о роспуске своего состава из Call of Duty: Warzone. Это решение означает прекращение контрактов с тремя игроками, выступавшими под флагом NAVI с июня 2024 года. В результате австралийские киберспортсмены Марк "Zepa" Зепакич, Джек "Levi" Робинсон и Аарон "Lymax" Бутчер стали свободными агентами. Новость появилась на официальном сайте и в социальных сетях клуба, завершив относительно короткую, но насыщенную событиями страницу истории NAVI в этой дисциплине, пишет 24 Канал.

За время выступлений под тегом NAVI австралийское трио имело свои взлеты и падения:

Команда смогла громко заявить о себе на международной арене, заняв пятое место на престижном турнире Esports World Cup 2024. Этот результат продемонстрировал их потенциал в борьбе с лучшими коллективами мира.

В то же время их выступление на другом крупном чемпионате, World Series of Warzone 2024, было менее удачным – команда финишировала лишь на 33-й строчке.

Такая нестабильность, вероятно, сыграла свою роль в финальном решении руководства, поскольку организации такого уровня, как NAVI, ожидают от своих составов стабильно высоких результатов.

Решающим фактором, приведшим к расформированию состава, стало недавнее выступление команды в квалификациях к Esports World Cup 2025. Состав NAVI участвовал в отборе для азиатско-тихоокеанского региона, но не смог получить путевку на главный турнир. Коллектив остановился в шаге от успеха, заняв второе место, тогда как слот получал лишь победитель.

Это решение может быть не единичным случаем, а частью более широкой стратегической перестройки внутри организации NAVI.

Всего несколько недель назад клуб объявил о роспуске состава по Tekken, временно покинув эту дисциплину несмотря на успехи игроков.

В июле NAVI расформировали свою команду по PUBG Mobile из-за неудовлетворительных результатов.

Месяцем ранее попрощались с основным составом по Dota 2, заменив его игроками из NAVI Junior, которые смогли квалифицироваться на Esports World Cup 2025, но до финала не дошли.

Еще раньше NAVI распустили команды с Apex Legends и женский состав с CS, чтобы в 2025 году сосредоточить ресурсы на других направлениях.

Эти шаги указывают на то, что клуб проводит тщательный анализ своих ростеров, отдавая предпочтение дисциплинам с высоким потенциалом для побед и привлечения аудитории.

NAVI поблагодарили игроков за их вклад и пожелали успехов. Будущее австралийского трио сегодня остается неопределенным. Клуб NAVI не делал анонсов относительно планов набора нового состава из Warzone. Это заставляет фанатов размышлять, является ли это временной паузой, или окончательным выходом из дисциплины.