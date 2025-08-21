Українська організація Natus Vincere продовжує серію невдач, адже склад команди з Counter-Strike 2 сенсаційно вилетів з Чемпіонату світу з кіберспорту в перший же день.

"Народжені перемагати" не захистять свій титул на EWC 2025, адже покинули змагання у першому ж етапі фінальної стадії, інформує 24 Канал.

До теми Турнір з Counter-Strike 2 на Esports World Cup 2025: все, що варто знати

Чорна смуга все довшає?

Після прикрої поразки, що призвела до раннього вильоту з BLAST Bounty Season 2 Finals, здавалося б підопічні Андрія Городенського сповнені рішучості довести, що це було лише випадковістю.

Одначе, їхній виступ на у поєдинку проти французів з 3DMAX показав, що це, скоріше, невтішна тенденція.

Серія розпочалася з мапи Ancient, де, попри труднощі в атаці, NAVI змогли довести лідерство здобуте в першій половині до логічного кінця та закінчити мапу з рахунком 13-10 на свою користь.

Здавалося б, "народжені перемагати" контролюють ситуацію й на Inferno, адже сторона атаки принесла їм рахунок 8-4. Одначе, після перерви та перемоги в другій "пістолетці", 3DMAX повернулися в гру та взяли дев'ять раундів поспіль. Як результат, 13-9 на користь французів та 1-1 в матчі.

Вирішальною мапою стала Nuke, де NAVI знову зіштовхнулися з проблеми на стороні атаки. Хоча Алексі Віролайнен та компанія намагалися повернутися в гру і все ж довели рахунок до 11-11, 3DMAX, вочевидь, просто більше хотіли перемогти.

Спершу вони вийшли на матч-поїнт, а потім "закрили" матч дивовижним раундом, де двоє французьких гравців вистояли проти чотирьох опонентів.

Фінальний раунд – дивіться відео

11-13 на Nuke, 1-2 у серії, а значить NAVI вирушають додому, а 3DMAX до чвертьфіналу EWC 2025.

Статистика матчу / Скриншот з HLTV

Отож, українській організації слід замислитися про подальші зміни у колективі, адже продовження невтішної серії може призвести до стрімкого падіння у світовому рейтингу колективів з CS 2.