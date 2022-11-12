IEM Rio Major 2022 входить у завершальну стадію, а отже уже відомі 4 найкращі команди турніру і українського колективу NAVI серед них немає, повідомляє 24 канал.

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Як пройшов чвертьфінал:

У напруженому поєдинку одні з фаворитів турніру NAVI були змушені зустрітися з бразильською командою FURIA, яка за підтримки 18-тисячного стадіону знайшла у собі сили шокувати всіх, здолавши "народжених перемагати" із рахунком 2:1.

Першим був пік української команди – мапа Nuke, де їм не без проблем, проте все ж вдалося вирвати перемогу із лап чорної пантери – 16:14. Багато в чому цей результат визначив неймовірний еко-раунд у виконанні NAVI, особливий внесок у який зробив Віктор "sdy" Оруджев.

Неймовірний раунд від NAVI: відео

На виборі бразильців, а саме карті Ancient зусиль підопічних Блейда не вистачило і як результат із рахунком 16:10 було відновлено паритет у зустрічі.

Дивовижний клатч yurih 1 проти 3: відео

З таким самим рахунком закінчилася й вирішальна третя мапа протистояння – Mirage.

Слід зазначити, що цей матч, мабуть, став одним із найгірших у кар'єрі для головної зірки CS:GO – Олександра "s1mple" Костилєва, адже той закінчив протистояння із рейтингом 0.87, що є найгіршим показником серед усіх гравців на сервері.

Статистика після 3 мап / скриншот з hltv.org

Хто потрапив до півфіналу:

Отож, на превеликий жаль українських шанувальників кіберспорту, "народжені перемагати" цього разу змушені покинути турнір на такій ранній стадії, проте їм не має бути соромно, адже бразильський мейджор стає воістину сенсаційним, оскільки у півфіналі немає жодної команди із топ 5 рейтингу hltv.

Хто ж там опинився? Сітка виглядає наступним чином:

Сітка плей-оф IEM Rio Major 2022 / зображення Maincast

Зауважте, півфінали відбудуться вже сьогодні, 12 листопада: Mouz – Outsiders о 19:00 та Furia – Heroic о 22:30 за Києвом. Подивитися їх українською можна буде на трансляції від Maincast.