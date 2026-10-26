NAVI стартували з двох перемог на PGL Masters Bucharest 2026

Чому ці перемоги такі важливі для NAVI?

Перед турніром NAVI опинилися в складній ситуації. У рейтингу Valve Regional Standings (VRS), який впливає на запрошення до найбільших турнірів, вони впали на 33-тє місце. До дедлайну запрошень на PGL Major Singapore залишалося трохи більше тижня, пише HLTV.

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Перемога над G2 принесла команді 83 очки та підняла її на 10 позицій. Після неї NAVI опинилися якраз у зоні запрошень, і в них лишалося достатньо часу на покращення результату в груповому етапі та на турнірі HyperX Retake. На Retake NAVI зареєструвалися заздалегідь, хоча він міг збігтися за датами з IEM Beijing і фіналом PGL Masters. Так організація хотіла набрати потрібні перемоги на LAN-турнірах і зберегти стовідсоткову присутність на мейджорах.

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Як NAVI вирвали перемогу в G2?

Матч вийшов хаотичним, значною мірою через вето. G2 відмовилися від Cache й уперше за понад рік повернули до свого пулу Nuke. NAVI, своєю чергою, не грали Dust2 із минулого сезону, а обидві команди вибрали карти для суперника.

Попри брак досвіду на Nuke, G2 стійко боролися. Якби хоч один пістолетний раунд склався на їхню користь, вони могли б забрати карту, але провальний старт на обох сторонах дався взнаки, і NAVI виграли 13:11. На Dust2 Неманья "huNter-" Ковач і Микита "HeavyGod" Мартиненко витягали команду яскравими моментами, проте в третьому овертаймі G2 здали позиції. Підсумок карти – 22:19 на користь NAVI.

Найкращим у складі переможців став фінський ігровий лідер Алексі "Aleksib" Віролайнен із рейтингом 1,28 та співвідношенням убивств і смертей 43 – 33. У G2 найвищий рейтинг мав huNter- (1,10), а в HeavyGod він склав 1,02.

NAVI проти FURIA

У другому турі суперником стала FURIA, яку HLTV називає третьою командою світу. NAVI обіграли її 2:0 і заробили ще 85 очок у VRS.

Серію відкрила Ancient. Раніше FURIA завжди вилучала цю карту з вибору, тож обидві команди зіграли на ній одна проти одної вперше. Форма Дріна "makazze" Шакірі на Ancient після літньої перерви просіла: його середній рейтинг на цій карті становить 1,02. Утім, у Бухаресті він повернув кращий рівень, особливо на центральній частині карти. Його гра за терористів допомогла NAVI повести 7:1. FURIA відіграла частину відставання й довела рахунок до 9:10, але стабільність Валерія "b1t" Вахівського допомогла NAVI виграти потрібні раунди за захисників.

На Dust2 NAVI знову швидко відірвалися на 7:1. Лідером став Aleksib, який діяв на "Лонгу". Найкращим у матчі виявився b1t: рейтинг 1,61 та співвідношення убивств і смертей 35 – 20. Ігор "w0nderful" Жданов додав рейтинг 1,28.

Що далі для NAVI?

Після другого ігрового дня команда має переможну статистику 2:0 і посідає 11-те місце в європейському VRS. За розрахунками HLTV, NAVI потрапляють на PGL Major Singapore у 99,9 відсотка симуляцій. Цей показник враховує, що команда поїде на LAN-фінал Retake й додатково підвищить свій бонус за перемоги на LAN. Але навіть без цього ситуація для NAVI значно спокійніша, ніж кілька днів тому.

Aleksib після чотирьох карт турніру має рейтинг 1,25. Тепер, коли мейджор знову чітко з'явився в календарі команди, Aleksib виходить на пік форми саме вчасно.